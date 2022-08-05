Наскільки Україна зараз готова до зими й опалювального сезону

Українців – та й європейців – зараз дуже цікавить питання, яке стосується опалювального сезону. Розповідаємо, наскільки наша держава готова до морозів, і де будуть проблеми з опаленням.

Відомостями щодо майбутнього опалювального сезону під час телемарафону поділився народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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Підготовка до опалювального сезону триває

Андрій Герус відразу ж зауважив, що в Україні продовжують готуватись до опалювального сезону. Енергетики роблять все можливе для того, щоб зима для мешканців нашої держави пройшла стабільно. Водночас слід розуміти, що в регіонах, де ведуться активні бойові дії, виникатимуть труднощі з обігрівом осель.

На складах ТЕС і ТЕЦ продовжують накопичувати енергоносії. Так, з запланованих 2,5 мільйона тонн вугілля вже є 1,83. Крім того, підземні сховища містять понад 12 мільярдів кубометрів блакитного палива. У Міненергетики зауважили, що до початку опалювального сезону газу планують закачати щонайменше 19 мільярдів кубометрів.

На скільки Україна готова до опалювального сезону

Герус також навів цифри, надані Міністерством регіону. Мовиться про те, що станом на 1 серпня цей показник сягає 60%. Якщо говорити про підготовку інфраструктури до зими, то вона йде чітко за планом.

Але не минулось без винятків. Мовиться про регіони, де ведуться активні бойові дії, зокрема Донеччину, де організувати цей процес просто неможливо. Причиною цього є регулярні артилерійські та ракетні обстріли.

Жителі Донецької області негативно ставляться до інформації про необхідність евакуації напередодні зими. Люди це сприймають як вимогу влади через небажання виділяти кошти на відновлення мереж, але треба розуміти, що внаслідок наступу окупантів пошкоджена енергетична інфраструктура,

– підкреслив Герус.

Він додав, що наразі займатись ремонтом мережі просто неможливо. А все тому, що вона розтягується практично по всій лінії фронту. І найгірше те, що окупанти не збираються ані самостійно ремонтувати понищену інфраструктуру, ані надати зелені коридори для українських фахівців.

Раніше міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук звернулась до мешканців Донеччини. Вона наголосила на тому, що з області розпочнеться обов'язкова евакуація. На цей крок українська влада пішла тому, що взимку наші громадяни в цьому регіоні буквально замерзатимуть через відсутність тепла в домівках.

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