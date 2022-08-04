Хоча Україна нині експортує електроенергію в ЄС та Молдову, з приходом холодної пори року на внутрішню систему може чекати різке збільшення навантаження. Чи готова наша держава до цього пояснив міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Чи здатна енергосистема України витримати перевантаження взимку

Герман Галущенко запевнив, що українська енергосистема є стабільною і досить потужною. Нині на внутрішньому ринку зафіксовано профіцит, що дає необхідну міць та можливість експортувати електроенергію у країни ЄС та Молдову.

У принципі, за нашими розрахунками, нам абсолютно вистачить електроенергії для забезпечення споживачів на внутрішньому ринку,

– запевнив міністр.

Разом з тим в Україні взимку можуть виникнути перебої з газом та постачанням вугілля, й тоді чи не єдиним способом обігрівати домівки стане електроенергія. Якщо люди всі одночасно почнуть вмикати свої електричні обігрівальні прилади, це може спричинити ризик різкого перевантаження на енергосистему.

Проте Галущенко заспокоює, що Україна розраховує на пікові навантаження нашої внутрішньої енергосистеми, готується до них, тому енергосистема витримає це навіть у тому разі, якщо зима буде справді холодною. Зокрема, обленерго у регіонах вже проводять відповідні ремонтні роботи, і це контролюється Державною інспекцією енергетичного нагляду.

Хочу навести приклад минулого року, ще до війни (повномасштабної – ред. 24 канал), коли ми спостерігали падіння споживання газу десь близько на 5%. І, відповідно, збільшення навантаження на енергосистему на 5%. Тоді йшлося про узагалі максимальне навантаження у близько 25 тисяч мегаватів, і у принципі наша система нормально це витримала,

– підкреслив міністр енергетики.

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