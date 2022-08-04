Хотя Украина сейчас экспортирует электроэнергию в ЕС и Молдову, с приходом холодного времени года на внутреннюю систему может ожидать резкое увеличение нагрузки. Готово ли наше государство к этому объяснить министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона единых новостей, передает 24 канал.

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Способна ли энергосистема Украины выдержать перегрузку зимой

Герман Галущенко заверил, что украинская энергосистема является стабильной и достаточно мощной. В настоящее время на внутреннем рынке зафиксирован профицит, дающий необходимую мощь и возможность экспортировать электроэнергию в страны ЕС и Молдову.

В принципе, по нашим расчетам, нам абсолютно хватит электроэнергии для обеспечения потребителей на внутреннем рынке,

– заверил министр.

Вместе с тем в Украине зимой могут возникнуть перебои с газом и поставками угля, и тогда единственным способом обогревать дома станет электроэнергия. Если люди все одновременно начнут включать свои электрические обогревательные приборы, это может повлечь за собой риск резкой перегрузки на энергосистему.

Однако Галущенко успокаивает, что Украина рассчитывает на пиковые нагрузки нашей внутренней энергосистемы, готовится к ним, поэтому энергосистема выдержит это даже в том случае, если зима будет холодной. В частности, облэнерго в регионах уже производят соответствующие ремонтные работы, и это контролируется Государственной инспекцией энергетического надзора.

Хочу привести пример в прошлом году, еще до войны (полномасштабной – ред. 24 канал), когда мы наблюдали падение потребления газа где-то около 5%. И соответственно увеличение нагрузки на энергосистему на 5%. Тогда речь шла о вообще максимальной нагрузке около 25 тысяч мегаватт, и в принципе наша система нормально это выдержала,

– подчеркнул министр энергетики.

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