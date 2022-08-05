Насколько Украина сейчас готова к зиме и отопительному сезону

Украинцев – и европейцев – сейчас очень интересует вопрос, который касается отопительного сезона. Рассказываем, насколько наше государство готово к морозам и где будут проблемы с отоплением.

Сведениями о предстоящем отопительном сезоне во время телемарафона поделился народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Читайте также Готова ли Украина к перегрузке энергосистемы зимой и какие риски существуют

Подготовка к отопительному сезону продолжается

Андрей Герус сразу отметил, что в Украине продолжают готовиться к отопительному сезону. Энергетики делают все возможное, чтобы зима для жителей нашего государства прошла стабильно. В то же время следует понимать, что в регионах, где ведутся активные боевые действия, возникнут трудности с обогревом жилья.

На складах ТЭС и ТЭЦ продолжают накапливать энергоносители. Так, из запланированных 2,5 миллиона тонн угля уже 1,83. Кроме того, подземные хранилища содержат более 12 миллиардов кубометров голубого топлива. В Минэнергетики отметили, что к началу отопительного сезона газа планируют закачать не менее 19 миллиардов кубометров.

На сколько Украина готова к отопительному сезону

Герус также привел цифры, предоставленные Министерством региона. Речь идет о том, что по состоянию на 1 августа этот показатель достигает 60%. Если говорить о подготовке инфраструктуры к зиме, то идет четко по плану.

Но не обошлось без исключений. Речь идет о регионах, где ведутся активные боевые действия, в частности, Донетчину, где организовать этот процесс просто невозможно. Причиной этого регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы.

Жители Донецкой области негативно относятся к информации о необходимости эвакуации в преддверии зимы. Люди это воспринимают как требование властей из-за нежелания выделять средства на восстановление сетей, но надо понимать, что в результате наступления кафиров повреждена энергетическая инфраструктура,

– подчеркнул Герус.

Он добавил, что заниматься ремонтом сети просто невозможно. А всё потому, что она растягивается практически по всей линии фронта. И хуже всего то, что оккупанты не собираются ни самостоятельно ремонтировать уничтоженную инфраструктуру, ни предоставить зеленые коридоры для украинских специалистов.

Ранее министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук обратилась к жителям Донбасса. Она отметила, что с области начнется обязательная эвакуация. На этот шаг украинские власти пошли потому, что зимой наши граждане в этом регионе буквально будут замерзать из-за отсутствия тепла в домах.

Достойно внимания – российские военные буквально равняют с землей Марьинку: смотрите видео