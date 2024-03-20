Путін провалився, – Маломуж про досягнення добровольців на території Росії

З 12 березня триває операція російських добровольців у Бєлгородській і Курській областях. Уже є результати цього рейду, і один із найважливіших – це те, що він тривав під час так званих виборів президента Росії. Перебіг голосування був затьмарений діями бійців добровольчих підрозділів.

Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що операція легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону завдала стратегічного військово-політичного удару по престижу Владіміра Путіна та його режиму. У період виборів, коли запроваджуються безпрецедентні заходи безпеки, особливо на кордоні, на територію Росії зайшли добровольчі корпуси.

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Це послабить путінський режим

Важливо, що в складі підрозділів – росіяни, а також чеченці, і саме вони успішно нейтралізували сили російських прикордонників, ФСБ, МВС, росгвардії.

Ця операція справила суспільно-політичний резонанс і довела, що Путін провалився як диктатор в сенсі гарантування безпеки свого режиму від Владивостока до Калінінграда. Загроза виникла в самому серці Росії, де відбуваються найактивніші бойові дії. При цьому російська система безпеки не спрацювала. І це показало слабкість режиму,

– наголосив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон потужно працюють уже тривалий період на території Росії не тільки проти правоохоронців і спецслужб Росії, але й проти військових частин.

Росіяни мають втрати серед військовослужбовців: ідеться про близько 600 окупантів, а поранених ще більше. Також ліквідується бронетехніка, броньовані машини противника, і це свідчить про те, що військова операція російських добровольців має успіх. Зокрема, легіон "Свобода Росії" повідомляв про знищення 7 танків, 20 БМП, 6 гаубиць, 4 БТР тощо.

Найголовніше, що в період виборів Путін не зміг нейтралізувати цей рух. Виникає асоціація з маршем вагнерівців на Москву у червні 2023 року. Але тоді діяла терористична організація, і Путін розгубився. А зараз все відбувається у демократичному форматі, адже добровольці борються з режимом вже за перетворення Росії в демократичну державу,

– пояснив генерал армії у відставці.

Путін спочатку не визнавав проведення рейду добровольцями, але після завершення так званого голосування визнав, що в прикордонні – реальний фронт і працює справжнє військове угруповання. Через це Росії доведеться застосовувати відповідні дії, що означає знімати російських військових із фронту та перекидати в Бєлгородську та Курську області. Це послабить позиції Путіна на фронті на окупованих територіях України.

Сигнал росіянам

Водночас російські добровольці не збираються зупинятися та готують операцію з великого оточення регіону, в якому вони нині працюють. Закидати його ракетами та артилерією неможливо, адже там лісиста місцевість.

Крім того, ця операція – сигнал радикальній частині росіян, яка виступає проти режиму, що можна в різних регіонах Росії влаштовувати протести, пошкоджувати стратегічні об'єкти, заводи, пускові установки. Це вже відбувається,

– підкреслив Микола Маломуж.

У майбутньому, за його словами, будуть готуватися потужніші операції на фронті та паралельно будуть залучені підрозділи по всій території Росії, щоб завдати удару по режиму зсередини. Така перспектива чекає на Росію, і про це зазначали представники закордонних розвідок, а також деякі тезиси озвучувало керівництво України.

Що відбувається в прикордонних областях Росії: коротко