Путін провалився, – Маломуж про досягнення добровольців на території Росії
З 12 березня триває операція російських добровольців у Бєлгородській і Курській областях. Уже є результати цього рейду, і один із найважливіших – це те, що він тривав під час так званих виборів президента Росії. Перебіг голосування був затьмарений діями бійців добровольчих підрозділів.
Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що операція легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону завдала стратегічного військово-політичного удару по престижу Владіміра Путіна та його режиму. У період виборів, коли запроваджуються безпрецедентні заходи безпеки, особливо на кордоні, на територію Росії зайшли добровольчі корпуси.
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Це послабить путінський режим
Важливо, що в складі підрозділів – росіяни, а також чеченці, і саме вони успішно нейтралізували сили російських прикордонників, ФСБ, МВС, росгвардії.
Ця операція справила суспільно-політичний резонанс і довела, що Путін провалився як диктатор в сенсі гарантування безпеки свого режиму від Владивостока до Калінінграда. Загроза виникла в самому серці Росії, де відбуваються найактивніші бойові дії. При цьому російська система безпеки не спрацювала. І це показало слабкість режиму,
– наголосив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.
Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон потужно працюють уже тривалий період на території Росії не тільки проти правоохоронців і спецслужб Росії, але й проти військових частин.Зверніть увагу! Росіяни мають втрати серед військовослужбовців: ідеться про близько 600 окупантів, а поранених ще більше. Також ліквідується бронетехніка, броньовані машини противника, і це свідчить про те, що військова операція російських добровольців має успіх. Зокрема, легіон "Свобода Росії" повідомляв про знищення 7 танків, 20 БМП, 6 гаубиць, 4 БТР тощо.
Найголовніше, що в період виборів Путін не зміг нейтралізувати цей рух. Виникає асоціація з маршем вагнерівців на Москву у червні 2023 року. Але тоді діяла терористична організація, і Путін розгубився. А зараз все відбувається у демократичному форматі, адже добровольці борються з режимом вже за перетворення Росії в демократичну державу,
– пояснив генерал армії у відставці.
Путін спочатку не визнавав проведення рейду добровольцями, але після завершення так званого голосування визнав, що в прикордонні – реальний фронт і працює справжнє військове угруповання. Через це Росії доведеться застосовувати відповідні дії, що означає знімати російських військових із фронту та перекидати в Бєлгородську та Курську області. Це послабить позиції Путіна на фронті на окупованих територіях України.
Сигнал росіянам
Водночас російські добровольці не збираються зупинятися та готують операцію з великого оточення регіону, в якому вони нині працюють. Закидати його ракетами та артилерією неможливо, адже там лісиста місцевість.
Крім того, ця операція – сигнал радикальній частині росіян, яка виступає проти режиму, що можна в різних регіонах Росії влаштовувати протести, пошкоджувати стратегічні об'єкти, заводи, пускові установки. Це вже відбувається,
– підкреслив Микола Маломуж.
У майбутньому, за його словами, будуть готуватися потужніші операції на фронті та паралельно будуть залучені підрозділи по всій території Росії, щоб завдати удару по режиму зсередини. Така перспектива чекає на Росію, і про це зазначали представники закордонних розвідок, а також деякі тезиси озвучувало керівництво України.
Що відбувається в прикордонних областях Росії: коротко
- Російські добровольці 19 березня вдарили по російських системах спостереження та засобів зв'язку на полі бою. Цілі були атаковані дронами в районі в Журавлівки Гайворонського району в Бєлгородській області.
- Представник легіону "Свобода Росії" розповів, що добровольчі підрозділи "демілітаризували" 1,5 тисячі путінських силовиків". Також 27 окупантів вони взяли у полон.
- Водночас у Бєлгородській області оголосили евакуацію. За словами губернатора російського регіону В'ячеслава Гладкова, це відбувається через постійні регулярні "прильоти". Влада планує евакуювати приблизно 9 тисяч дітей.