Путин провалился, – Маломуж о достижениях добровольцев на территории России

С 12 марта продолжается операция российских добровольцев в Белгородской и Курской областях. Уже есть результаты этого рейда, и один из важнейших – это то, что он продолжался во время так называемых выборов президента России. Ход голосования был омрачен действиями бойцов добровольческих подразделений.

Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что операция легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона нанесла стратегический военно-политический удар по престижу Владимира Путина и его режима. В период выборов, когда вводятся беспрецедентные меры безопасности, особенно на границе, на территорию России зашли добровольческие корпуса.

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Это ослабит путинский режим

Важно, что в составе подразделений – россияне, а также – чеченцы, и именно они успешно нейтрализовали силы российских пограничников, ФСБ, МВД, росгвардии.

Эта операция произвела общественно-политический резонанс и доказала, что Путин провалился как диктатор в смысле обеспечения безопасности своего режима от Владивостока до Калининграда. Угроза возникла в самом сердце России, где происходят самые активные боевые действия. При этом российская система безопасности не сработала. И это показало слабость режима,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Легион "Свобода России", Российское Добровольческое подразделение и Сибирский батальон мощно работают уже длительный период на территории России не только против правоохранителей и спецслужб России, но и военных частей.

Россияне несут потери среди военнослужащих, речь идет об около 600 оккупантов, а раненых еще больше. Также ликвидируется бронетехника, бронированные машины противника, и это свидетельствует о том, что военная операция российских добровольцев имеет успех. В частности легион "Свобода России" сообщал об уничтожении 7 танков, 20 БМП, 6 гаубиц, 4 БТР и тому подобное.

Самое главное, что в период выборов Путин не смог нейтрализовать это движение. Возникает ассоциация с маршем вагнеровцев на Москву в июне 2023 года. Но тогда действовала террористическая организация, и Путин растерялся. А сейчас все происходит в демократическом формате, ведь добровольцы борются с режимом уже за превращение России в демократическое государство,

– пояснил генерал армии в отставке.

Путин сначала не признавал проведения рейда добровольцами, но после завершения так называемого голосования, признал, что в приграничье – реальный фронт и работает настоящая военная группировка. Поэтому России придется применять ответные действия, что означает – снимать российских военных с фронта и перебрасывать в Белгородскую и Курскую области. Это ослабит позиции Путина на фронте на оккупированных территориях Украины.

Сигнал россиянам

В то же время российские добровольцы не собираются останавливаться и готовят операцию по большому окружению региона, в котором они сейчас работают. Забрасывать его ракетами и артиллерии невозможно, ведь там лесистая местность.

Кроме того, это операция – сигнал радикальной части россиян, которая выступает против режима, что можно в разных регионах России устраивать протесты, повреждать стратегические объекты, заводы, пусковые установки. Это уже происходит,

– подчеркнул Николай Маломуж.

В будущем, по его словам, будут готовиться более мощные операции на фронте и параллельно будут привлечены подразделения по всей территории России, чтобы нанести удар по режиму изнутри. Такая перспектива ждет Россию, и об этом отмечали представители зарубежных разведок, а также некоторые тезисы озвучивало руководство Украины.

Что происходит в приграничных областях России: кратко