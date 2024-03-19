Об этом 24 Каналу рассказал "Цезарь" – заместитель командира Легиона "Свобода России", который отметил, что добровольцы продемонстрировали, что "выборы" в России – это фарс. Кроме того, они доказали, что граждане России будут с оружием в руках бороться с режимом.

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Полетят головы у российской власти

В ближайшее время российские добровольцы будут продолжать демилитаризацию приграничных областей России. Также сковывать силы противника, заставляя его как минимум не перебрасывать резервы на другие участки фронта, что будет снижать боеспособность врага.

Операция будет продолжаться дальше, и по ее итогам станут понятны потери путинских войск. Также будут политические итоги: полетят головы в российской власти и будут перестановки. Это все не добавит устойчивости путинской системе,

– подчеркнул "Цезарь".

Рейд российских добровольцев нанес наибольший ущерб имиджу Владимира Путина, который позиционировал себя тем, кто может контролировать ситуацию в России. Также он получил на выборах довольно высокий процент поддержки – 87,29. Однако эти цифры, по мнению заместителя командира Легиона "Свобода России", нельзя считать честными.

"Путин "нарисовал" результаты "выборов". Даже с учетом рабов-бюджетников, которых согнали на голосование, он не набрал даже 40% голосов. Остальные голоса – массированные вбросы и фальсификации. Есть объективные результаты выборов с участков, с зафиксированными на фото итогами избирательных комиссий. Например, в Белграде (Сербия) за Путина проголосовало меньше, чем 14%", – отметил он.

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