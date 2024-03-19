Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тымочко, отметив, что россияне пытаются противодействовать их действиям, привлекая авиацию и военные подразделения, которые дислоцируются на Белгородщине и Курщине.

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Наступление было неожиданным

В Сухопутных войсках отметили, что за две – три недели до начала операции, которую проводят добровольцы в России, Владимир Путин создал два отдельных военных округа у Балтики – Ленинградский и Московский. Глава Кремля хотел улучшить имеющиеся силы и средства для того, чтобы сделать более мобильной коммуникацию между отдельными подразделениями с целью отражения потенциальной угрозы от стран НАТО.

Российский президент готовился к войне с Североатлантическим альянсом, но пропустил наступление совершенно с другого направления, где ранее велись рейдовые действия. Поэтому было вполне логичным, что на Курщине и Белгородщине потенциально может вспыхнуть какая-то боевая завязка. Как говорится: "Хочешь что-то спрятать, поставь перед глазами". Путин настолько "нарисовал картину" войны с НАТО, что даже его спецслужбы не увидели, что готовится у них перед носом.

Это очень мощная, интересная и в стратегическом плане просчитанная полномасштабная военная операция, которая на данном этапе является удачной. Она действительно обдуманная и организованная. Этого никто не отрицает. Насколько это для Путина важно? В своих выступлениях он рассказывает, как они будут уничтожать добровольцев, как будут их побеждать. Если бы он их не воспринимал серьезной угрозой, упоминания о них бы не было. И под выборы это прекрасный удар по российскому самолюбию,

– подчеркнул Тымочко.

Глава Кремля всегда пытался демонстрировать стабильность, что он знает, как победить, что только при нем Россия достигнет всех высот. Однако операция российских добровольцев серьезно ударила по всем нарративам, которые писались для создания имиджа Путина. Российский президент даже поспешно записал речь, ведь понимает, что российская армия не может перехватить инициативу и на момент его инаугурации вместо пышной картинки могут показывать колонны измученных беженцев, которые бегут из Белгородщины и Курщины.

Как Кремль попытается противодействовать добровольческим формированиям

Тимочко отметил, что операция российских добровольцев продемонстрировала то, что Путин не контролирует ситуацию в Украине, что "авторитетные" ФСБ не сумели вычислить наступление освободителей России, которых на самом деле не несколько сотен, а несколько тысяч. Поскольку бойцы не только атакуют российские позиции, но и выстроили логистическую сеть на территории страны-агрессора, складируют боеприпасы и отвозят в тыл раненых.

На этом этапе у Путина есть выбор – или мириться с тем, что происходит, или снимать какую-то часть линейных подразделений, которые расположены на линии фронта непосредственно на оккупированной территории Украины и перебрасывать их на направление Белгородщины и Курщины,

– отметил Иван Тымочко.

Однако, как оказалось, даже этого Владимир Путин не делает. На это влияет несколько факторов:

россиянам сложно снять с любого направления подразделения, поскольку глава Кремля боится, что боевые действия в Белгородской и Курской областях являются отвлекающим ударом, а основной может произойти на оккупированной территории;

в глубине России мало обученных и организованных подразделений, которые могут адекватно себя противопоставить мотивированным российским добровольцам.

По мнению Тымочко, в России будут пытаться накопить силы и средства. Российские власти могут собрать местное ополчение и массово провести быструю мобилизацию в районах боевых действий. Между прочим, это может стать поводом, чтобы Путин под прикрытием операции начал проводить всеобщую широкомасштабную мобилизацию, которая крайне не престижна и не принимается населением России.

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