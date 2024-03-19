Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що росіяни намагаються протидіяти їхнім діям, залучаючи авіацію та військові підрозділи, які дислокуються на Бєлгородщині та Курщині.

Цікаво Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон

Наступ був неочікуваним

У Сухопутних військах наголосили, що за два – три тижні до початку операції, яку проводять добровольці у Росії, Владімір Путін створив два окремих військових округи біля Балтики – Ленінградський та Московський. Глава Кремля хотів покращити наявні сили та засоби для того, аби зробити більш мобільною комунікацію між окремими підрозділами з метою відбиття потенційної загрози від країн НАТО.

Російський президент готувався до війни з Північноатлантичним альянсом, але пропустив наступ абсолютно з іншого напрямку, де раніше велися рейдові дії. Тому було цілком логічним, що на Курщині та Бєлгородщині потенційно може спалахнути якась бойова зав'язка. Як кажуть: "Хочеш щось заховати, постав перед очима". Путін настільки "намалював картину" війни з НАТО, що навіть його спецслужби не побачили, що готується в них перед носом.

Це дуже потужна, цікава й в стратегічному плані прорахована повномасштабна військова операція, яка на даному етапі є вдалою. Вона дійсно обдумана та організована. Цього ніхто не заперечить. Наскільки це для Путіна важливо? У своїх виступах він розповідає, як вони будуть знищувати добровольців, як будуть їх перемагати. Якби він їх не сприймав серйозною загрозою, згадки про них би не було. І під вибори це прекрасний удар по російському самолюбству,

– наголосив Тимочко.

Глава Кремля завжди намагався демонструвати стабільність, що він знає, як перемогти, що лише при ньому Росія досягне усіх висот. Однак операція російських добровольців серйозно вдарила по всіх наративах, які писалися для створення іміджу Путіна. Російський президент навіть поспіхом записав промову, адже розуміє, що російська армія не може перехопити ініціативу й на момент його інавгурації замість пишної картинки можуть показувати колони змучених біженців, які тікають з Бєлгородщини та Курщини.

Як Кремль спробує протидіяти добровольчим формуванням

Тимочко зазначив, що операція російських добровольців продемонструвала те, що Путін не контролює ситуацію в Україні, що "авторитетні" ФСБ не зуміли вирахувати наступ визволителів Росії, яких насправді не кілька сотень, а декілька тисяч. Оскільки бійці не лише атакують російські позиції, а й вибудували логістичну мережу на території країни-агресорки, складують боєприпаси та відвозять в тил поранених.

На цьому етапі в Путіна є вибір – або миритися з тим, що відбувається, або знімати якусь частину лінійних підрозділів, які розташовані на лінії фронту безпосередньо на окупованій території України та перекидати їх на напрямок Бєлгородщини й Курщини,

– наголосив Іван Тимочко.

Однак, як виявилося, навіть цього Владімір Путін не робить. На це впливає кілька чинників:

росіянам складно зняти з будь-якого напрямку підрозділи, оскільки глава Кремля боїться, що бойові дії у Бєлгородській та Курській областях є відвертальним ударом, а основний може відбутися на окупованій території;

у глибині Росії мало навчених та організованих підрозділів, які можуть адекватно себе протиставити вмотивованим російським добровольцям.

На думку Тимочка, у Росії будуть намагатися накопичити сили та засоби. Російська влада може зібрати місцеве ополчення та масово провести швидку мобілізацію у районах бойових дій. Між іншим, це може стати приводом, щоб Путін під прикриттям операції почав проводити загальну широкомасштабну мобілізацію, яка вкрай не престижна та не приймається населенням Росії.

Останні новини про операцію російських добровольців