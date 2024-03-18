Місцеві телеграм-канали пишуть, що під час одного з вечірніх обстрілів стався "приліт" по підприємству.

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Потужна "бавовна" знову у справі

Так, російські джерела заявили про вибухи у місті приблизно о 19:30. Опісля мешканці селища Разумноє, що розташоване під Бєлгородом, повідомляли про відключення світла.

Згодом стало відомо про "бавовну" на одному із підприємств. На опублікованому у мережі відео чути голос, який каже про удар по заводу, а саме по цеху автозварювання.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що над регіоном було нібито збито 8 повітряних цілей. За словами Гладкова, минулося без постраждалих.

Втім, внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я. Також пошкоджено легковий автомобіль.

Нагадаємо, що якраз перед тим, як у місті почали знову лунати вибухи, російські добровольці, які продовжують спецоперацію у Бєлгородській області, закликали жителів Бєлгорода негайно евакуюватися або сховатися в укриттях. Повстанці заявили, що вони завдаватимуть ударів по військових об'єктах міста. Там зазначили, що деякі з них розташовані у житлових секторах. Тому населенню важливо подбати про свою безпеку. Пізніше добровольці повідомили, посилаючись на власні розвіддані, що бєлгородців евакуюють до Старого Осколу.

"Приліт" на територію заводу: відео соцмережі