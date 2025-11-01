Росіяни могли й не помітити: як вдалося знищити "Орешник" та що це означає для Путіна

Українські спецслужби знищили один із 3 комплексів "Орешник" у Капустиному Яру. Тож Володимир Путін ще має можливість задіяти до 6 пострілів із цієї зброї.

Успішну операцію зі знищення "Орешника" здійснили Служба безпеки України, Головне управління розвідки та інші відомства Сил оборони України. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, як міг бути уражений комплекс та наскільки це серйозна втрата для Кремля.

Як могли знищити "Орешник"?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив, що одним із варіантів є контактний підрив. Ті ж безпілотники могли зайти з будь-якої території, наприклад, із Казахстану, й виконати контактний підрив.

Також, за його словами, можна було створити певну проблему, здійснивши диверсію на одному із складальних підприємств. Адже "Орешник" є доволі серйозним механізмом, який складається з тисяч деталей: якщо вивести з ладу якусь із них – то ця ракета сама себе підірве.

Росіяни могли навіть не помітити зовнішнього втручання, тобто списали на певні недоопрацювання цього типу,

– зауважив Світан.

Головне, наголосив він, що щонайменше один "Орешник" уже не зможе виконати бойового завдання. Найімовірніше, це були передсерійні, так звані дослідні екземпляри в кількості до 10 штук, які проходили випробовування.

Росіянам ж, додав полковник запасу, на виробництво одного "Орешника" потрібно 3 місяці, тобто за рік можуть виготовити від 4 до 6 ракет, якщо дуже постараються.

Чим Україна могла знищити "Орешник": дивіться відео

Яке значення має знищення "Орешника"?

Політолог Олег Лісний звернув увагу, що з моменту знищення "Орешника" минуло багато часу й лише тепер українські спецслужби розповіли про успішну операцію.

А те, що росіяни про це не говорили – означає, що такий вигляд має ескалація по-російськи,

– сказав Лісний.

На його думку, цей приклад потрібно масштабувати за межі України – переважно в країни Європи, які бояться ядерної війни та страшного слова "ескалація", яке їм нав'язав Путін. Адже на "найпотужніший" пристрій для вбивства людей, яким росіяни ще зовсім нещодавно залякували, було здійснено успішну атаку.

Можливо тому, припустив політолог, Путін зараз дістав чи не все своє озброєння, яке має ядерні компоненти, погрожуючи світові. Однак якщо росіяни чимось лякають – цього вони й бояться.

Наскільки серйозна втрата "Орешника" для Путіна: дивіться відео

Чому саме тепер Україна заявила про знищення "Орешника"?

Експерт з авіації Костянтин Криволап припускає, що це пов'язано з "брязканням ядерною зброєю", адже останнім часом Путін почав активно розповідати, що він може зробити за допомогою ракет "Буревісник" і "Сармат", атомної торпеди "Посейдон".

Ну, він такий страшний, що аж у нього бульбочки з рота вже вилітають,

– зіронізував Криволап.

Також, за словами авіаексперта, це є нашою підтримкою позиції Дональда Трампа, який заявив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік Росії. Україна так дала Кремлю зрозуміти, що може знищити російську ядерну тріаду.

Авіаексперт припустив, чому Україна оголосила про знищення "Орешника": дивіться відео

До речі, не лише Путін полюбляє час від часу погрожувати "Орешником". Уже вкотре про розміщення цього ракетного комплексу в Білорусі заговорив Олександр Лукашенко. Він також заявив, що може "бахнути по Європі" "Орешником".

