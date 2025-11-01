Россияне могли и не заметить: как удалось уничтожить "Орешник" и что это значит для Путина

Украинские спецслужбы уничтожили один из 3 комплексов "Орешник" в Капустином Яру. После этого у Владимира Путина еще есть возможность задействовать до 6 выстрелов из этого оружия.

Успешную операцию по уничтожению "Орешника" провели Служба безопасности Украины, Главное управление разведки и другие ведомства Сил обороны Украины. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, как мог быть поражен комплекс и насколько это серьезная потеря для Кремля.

Как могли уничтожить "Орешник"?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что одним из вариантов является контактный подрыв. Те же беспилотники могли зайти с любой территории, например, из Казахстана, и выполнить контактный подрыв.

Также, по его словам, можно было создать определенную проблему, осуществив диверсию на одном из сборочных предприятий. Ведь "Орешник" является довольно серьезным механизмом, который состоит из тысяч деталей: если вывести из строя какую-то из них – то эта ракета сама себя взорвет.

Россияне могли даже не заметить внешнего вмешательства, то есть списали на определенные недоработки этого типа,

– отметил Свитан.

Главное, подчеркнул он, что как минимум один "Орешник" уже не сможет выполнить боевую задачу. Вероятнее всего, это были предсерийные, так называемые опытные экземпляры в количестве до 10 штук, которые проходили испытания.

Россиянам же, добавил полковник запаса, на производство одного "Орешника" нужно 3 месяца, то есть за год могут изготовить от 4 до 6 ракет, если очень постараются.

Какое значение имеет уничтожение "Орешника"?

Политолог Олег Лисный обратил внимание, что с момента уничтожения "Орешника" прошло много времени и только теперь украинские спецслужбы рассказали об успешной операции.

А то, что россияне об этом не говорили – означает, что так выглядит эскалация по-русски,

– сказал Лисный.

По его мнению, этот пример нужно масштабировать за пределы Украины – преимущественно в страны Европы, которые боятся ядерной войны и страшного слова "эскалация", которое им навязал Путин. Ведь на "мощное" устройство для убийства людей, которым россияне еще совсем недавно запугивали, была осуществлена успешная атака.

Возможно поэтому, предположил политолог, Путин сейчас достал чуть ли не все свое вооружение, которое имеет ядерные компоненты, угрожая миру. Однако если россияне чем-то пугают – этого они и боятся.

Почему именно теперь Украина заявила об уничтожении "Орешника"?

Эксперт по авиации Константин Криволап предполагает, что это связано с "бряцанием ядерным оружием", ведь в последнее время Путин начал активно рассказывать, что он может сделать с помощью ракет "Буревестник" и "Сармат", атомной торпеды "Посейдон".

Ну, он такой страшный, что аж у него пузырьки изо рта уже вылетают,

– сыронизировал Криволап.

Также, по словам авиаэксперта, это является нашей поддержкой позиции Дональда Трампа, который заявил, что у США есть атомные подводные лодки, расположенные неподалеку от России. Украина таким образом дала Кремлю понять, что может уничтожить российскую ядерную триаду.

Кстати, не только Путин любит время от времени угрожать "Орешником". Уже в который раз о размещении данного ракетного комплекса в Беларуси заговорил Александр Лукашенко. Он также заявил, что может "бахнуть по Европе" "Орешником".

