Укр Рус
24 Канал Новини України "Орлівка" призупинила роботу: Росія атакувала міжнародний пункт пропуску
22 листопада, 08:50
2

"Орлівка" призупинила роботу: Росія атакувала міжнародний пункт пропуску

Дарія Черниш
Основні тези
  • Росія атакувала міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на Одещині вночі 22 листопада, пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.
  • Через обстріл роботу пункту пропуску призупинено.

Росія атакувала Одещину вночі 22 листопада. Ударні безпілотники поцілили у міжнародний пункт пропуску "Орлівка".

Через обстріл пропускний пункт на кордоні з Румунією призупинив роботу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу України.

Дивіться також В Ізмаїльському районі Одещини – вибухи: туди полетіли десятки БпЛА 

Які наслідки атаки на "Орлівку"?

Уночі 22 листопада ударні ворожі БпЛА поцілили у міжнародний пропускний пункт "Орлівка", що на кордоні з Румунією. За даними прикордонників, там пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу. 

Через російський обстріл пункт пропуску призупиняє роботу. Наслідки атаки ліквідують. 

Обстріл кордону з Румунією / Фото Держмитслужби

Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску,
– йдеться в повідомленні.

Останні атаки Росії на Україну

  • Уночі 21 листопада в Одеському районі через влучання безпілотників зайнялися житлові будинки, СТО, адмінбудівля та інші об'єкти. Повідомлялось про сімох постраждалих.

  • Тієї ж ночі окупанти вдарили ФАБом по Запоріжжю. Спалахнули торговельні кіоски та легковий автомобіль. Загинули п'ятеро людей. Також є постраждалі.

  • Увечері 20 листопада Росія вдарила по Краматорську. Вони поцілили в будівельну базу. Після атаки в місті зникло світло.