22 ноября, 08:50
2

"Орловка" приостановила работу: Россия атаковала международный пункт пропуска

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Россия атаковала международный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области ночью 22 ноября, повреждена инфраструктура паромного комплекса.
  • Из-за обстрела работа пункта пропуска приостановлена.

Россия атаковала Одесскую область ночью 22 ноября. Ударные беспилотники попали в международный пункт пропуска "Орловка".

Из-за обстрела пропускной пункт на границе с Румынией приостановил работу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Смотрите также В Измаильском районе Одесской области – взрывы: туда полетели десятки БпЛА

Какие последствия атаки на "Орловку"?

Ночью 22 ноября ударные вражеские БпЛА попали в международный пропускной пункт "Орловка", что на границе с Румынией. По данным пограничников, там повреждена инфраструктура паромного комплекса.

Из-за российского обстрела пункт пропуска приостанавливает работу. Последствия атаки ликвидируют.

Обстрел границы с Румынией / Фото Гостаможслужбы

Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска,
– говорится в сообщении.

Последние атаки России на Украину

  • Ночью 21 ноября в Одесском районе из-за попадания беспилотников загорелись жилые дома, СТО, админздание и другие объекты. Сообщалось о семи пострадавших.

  • Той же ночью оккупанты ударили ФАБом по Запорожью. Вспыхнули торговые киоски и легковой автомобиль. Погибли пять человек. Также есть пострадавшие.

  • Вечером 20 ноября Россия ударила по Краматорску. Они попали в строительную базу. После атаки в городе исчез свет.