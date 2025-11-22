"Орловка" приостановила работу: Россия атаковала международный пункт пропуска
- Россия атаковала международный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области ночью 22 ноября, повреждена инфраструктура паромного комплекса.
- Из-за обстрела работа пункта пропуска приостановлена.
Россия атаковала Одесскую область ночью 22 ноября. Ударные беспилотники попали в международный пункт пропуска "Орловка".
Из-за обстрела пропускной пункт на границе с Румынией приостановил работу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Какие последствия атаки на "Орловку"?
Ночью 22 ноября ударные вражеские БпЛА попали в международный пропускной пункт "Орловка", что на границе с Румынией. По данным пограничников, там повреждена инфраструктура паромного комплекса.
Из-за российского обстрела пункт пропуска приостанавливает работу. Последствия атаки ликвидируют.
Обстрел границы с Румынией / Фото Гостаможслужбы
Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска,
– говорится в сообщении.
Последние атаки России на Украину
Ночью 21 ноября в Одесском районе из-за попадания беспилотников загорелись жилые дома, СТО, админздание и другие объекты. Сообщалось о семи пострадавших.
Той же ночью оккупанты ударили ФАБом по Запорожью. Вспыхнули торговые киоски и легковой автомобиль. Погибли пять человек. Также есть пострадавшие.
Вечером 20 ноября Россия ударила по Краматорску. Они попали в строительную базу. После атаки в городе исчез свет.