Росіяни похвалились, що "захопили мікрорайон у Херсоні та форсували Дніпро": ЗСУ рознесли брехню
- Українські військові спростували російські фейки про форсування Дніпра та захоплення мікрорайону Острів у Херсоні, зазначивши, що ворог не має шансів закріпитися на правому березі.
- Центр протидії дезінформації та 34-та бригада берегової охорони морської піхоти підтвердили, що Херсон і прилеглий правий берег залишаються під повним контролем України, а інформація про успіхи росіян є фейком.
Росіяни масово поширюють фейки про захоплення одного з мікрорайонів Херсону та нібито форсування Дніпра. Однак українські військові спростували цю інформацію та запевнили, що у ворога наразі немає жодних шансів.
Ворог розповсюджує у своїх телеграм-каналах інформацію про нібито форсування Дніпра та захоплення мікрорайону Острів у Херсоні. Однак Центр протидії дезінформації заявляє, що це черговий фейк, повідомляє 24 Канал.
Як спростовують цей фейк українські військові?
У 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти назвали інформацію росіян фейком та поширили відео, на якому військові перебувають на так званій "захопленій" окупантами території.
Українські військові у мікрорайоні Острів в Херсоні: дивіться відео
За інформацією 34-й бригади, наразі у мікрорайоні Острів та селищі Садове – тиша, спокій і відсутність будь-якого противника. Та додають, що росіяни не мають жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі, а їхні "успіхи" існують лише в інтернеті, а не в реальності.
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що Херсон і прилеглий правий берег залишаються під повним контролем українських захисників.
Що відомо про ситуацію на Херсонщині?
Російські війська починаючи з 20 вересня щодня обстрілюють Херсон із РСЗВ, цілеспрямовано б'ючи по цивільних об'єктах. За словами місцевої журналістки Євгенії Вірлич, ворог постійно полює на людей й автівки та перетворює місто на зону постійного терору.
Російські посадовці заявляють про "початок захоплення Херсона", однак аналітики ISW не фіксують наступу на цьому напрямку. У своєму звіті ISW зазначають, що такі заяви – це спроба Кремля применшити серйозність пропозицій Путіна та виправдати продовження війни проти України.
