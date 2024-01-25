Огляд місця падіння Іл-76 одразу поставив би під сумнів версію росіян, – військовий оглядач

Російські пропагандисти намагаються вкинути версію, що на борту Іл-76, який впав у Бєлгородській області, буцімто були українські військовополонені. Ця версія – абсолютно нереалістична.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що Росія вже неодноразово намагалася приховати власні воєнні злочини. Вони будуть поширювати різні фейкові версії щодо падіння Іл-76, щоб скинути з себе провину.

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Чому Росія знову бреше

Як наголосив Попович, Росія навряд чи допустить на місце катастрофи міжнародних розслідувачів. Але абсолютно правильно, що Україна збирається звертатися до міжнародних інституцій.

Але навряд чи Росія допустить міжнародних розслідувачів на місце катастрофи. Оскільки огляд цього місця одразу поставить під сумнів російську основну версію, що Україна збила літак з власними полоненими. Огляд місця аварії та місця падіння літака вказують на те, що версія Росії є абсолютно нежиттєздатною та нереалістичною,

– сказав Попович.

На жаль, ось такі нахабні вкиди можуть бути спробами Росії приховати інші воєнні злочини, про які Україна поки не знає. Крім того, окупанти хочуть посіяти обурення в нашому суспільстві. Адже тема військовополонених є надзвичайно чутливою.

Падіння Іл-76: коротко