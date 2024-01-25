Осмотр места падения Ил-76 сразу поставил бы под сомнение версию россиян, – военный обозреватель

Российские пропагандисты пытаются вбросить версию, что на борту Ил-76, который упал в Белгородской области, будто бы были украинские военнопленные. Эта версия – абсолютно нереалистична.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что Россия уже неоднократно пыталась скрыть собственные военные преступления. Они будут распространять различные фейковые версии о падении Ил-76, чтобы сбросить с себя вину.

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Почему Россия снова врет

Как отметил Попович, Россия вряд ли допустит на место катастрофы международных следователей. Но абсолютно правильно, что Украина собирается обращаться к международным институциям.

Но вряд ли Россия допустит международных следователей на место катастрофы. Поскольку осмотр этого места сразу поставит под сомнение российскую основную версию, что Украина сбила самолет с собственными пленными. Осмотр места аварии и места падения самолета указывают на то, что версия России является абсолютно нежизнеспособной и нереалистичной,

– сказал Попович.

К сожалению, вот такие наглые вбросы могут быть попытками России скрыть другие военные преступления, о которых Украина пока не знает. Кроме того, оккупанты хотят посеять возмущение в нашем обществе. Ведь тема военнопленных является чрезвычайно чувствительной.

Падение Ил-76: кратко