Осмотр места падения Ил-76 сразу поставил бы под сомнение версию россиян, – военный обозреватель
Российские пропагандисты пытаются вбросить версию, что на борту Ил-76, который упал в Белгородской области, будто бы были украинские военнопленные. Эта версия – абсолютно нереалистична.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что Россия уже неоднократно пыталась скрыть собственные военные преступления. Они будут распространять различные фейковые версии о падении Ил-76, чтобы сбросить с себя вину.
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Почему Россия снова врет
Как отметил Попович, Россия вряд ли допустит на место катастрофы международных следователей. Но абсолютно правильно, что Украина собирается обращаться к международным институциям.
Но вряд ли Россия допустит международных следователей на место катастрофы. Поскольку осмотр этого места сразу поставит под сомнение российскую основную версию, что Украина сбила самолет с собственными пленными. Осмотр места аварии и места падения самолета указывают на то, что версия России является абсолютно нежизнеспособной и нереалистичной,
– сказал Попович.
К сожалению, вот такие наглые вбросы могут быть попытками России скрыть другие военные преступления, о которых Украина пока не знает. Кроме того, оккупанты хотят посеять возмущение в нашем обществе. Ведь тема военнопленных является чрезвычайно чувствительной.
Падение Ил-76: кратко
- 24 января в Белгородской области упал российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Пока нет точной информации, из-за чего именно произошла авария.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эта ситуация находится на его личном контроле. Он обвинил оккупантов в стремлении "сыграть жизнями украинских пленных". Ведь россияне ранее рассказывали, что якобы на борту были украинские пленные.
- В Главном управлении разведки рассказали, что на борт этого самолета должны были сесть VIP-представители военно-политического руководства России. Однако в последний момент фсб приказала им использовать другие виды транспорта. Об этом стало известно уже после падения Ил-76.