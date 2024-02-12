Катастрофа Іл-76: Україна надсилає запити щодо повернення тіл полонених, – ГУР

У Києві продовжують наполягати на поверненні тіл військовополонених, які, за твердженнями Росії, загинули внаслідок катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна подає запити на повернення тіл військовослужбовців, але Кремль ігнору їх. Про це він повідомив журналістам у понеділок, 12 лютого.

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Росія ігнорує запити про передачу тіл полонених

За словами Юсова, після катастрофи з Іл-76, що сталася 24 січня, Україна зверталася до Москви з проханням про передачу тіл 65 полонених. Власне, якби Кремль пішов би на такий крок, це було б підтвердженням того, що полонені справді були на борту.

Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде,

– наголосив Юсов.

Слід згадати, що секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов спростовував інформацію про присутність українських полонених на борту Іл-76. Він заявляв, що жодних українських військовополонених у літаку не було.

"Дійсно у Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі досвіду", – акцентує секретар РНБО.

Більше про падіння Іл-76

24 січня 2023 року в Корочанському районі Бєлгородської області Росії сталася авіакатастрофа. Впав військово-транспортний літак Іл-76, який зазвичай використовують для перевезення військової техніки та особового складу.

Ворожі ЗМІ та міноборони Росії стверджували, на борту перебували 65 українських військовополонених, які якраз-таки “вирушали на обмін”. Україна не підтвердила цю інформацію, зазначивши, що потрібно з'ясувати всі обставини.

ГУР констатувало, що у день катастрофи дійсно планувався обмін полоненими між Україною та Росією, але цього факту недостатньо для того, аби стверджувати: полонені були в літаку Іл-76.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про намір звернутися до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу падіння Іл-76 та заяв Росії про наявність українських полонених на борту.

Юсов не виключив, що Росія могла використовувати українських полонених як живий щит. Це вчергове вказує на можливі порушення міжнародного гуманітарного права з боку Кремля.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності міжнародного розслідування інциденту. А Служба безпеки України уже відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака.

На міжнародному рівні, ані ООН, ані США не змогли підтвердити інформацію про наявність українських військовополонених на борту Іл-76. Однак, як відомо, правда рано чи пізно стає явною. Залишається очікувати.

Данілов зазначив, що якби інформація про загибель полонених була правдивою, Росія б не упустила можливості це задокументувати та використати для пропаганди.