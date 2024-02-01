31 січня обмін таки провели. До України повернули 207 захисників. Однак серед них не було тих 65 воїнів, яких, за словами окупантів, перевозили на Іл-76.

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Що відомо про долю 65 українців

В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що обмін 31 січня – це майже завершення того обміну, який мав відбутися 24 січня. Повернули всіх, кого мали, окрім тих 65 українців, яких Росія оголосила загиблими.

Наразі це та інформація, яка у нас є. Ми можемо підтвердити, що згадані у російському списку 65 полонених – це прізвища оборонців, які мають статус військовополонених, яких Україна подавала і подає на обмін,

– заявив розвідник.

Також Юсов зауважив, що Україна зверталася із запитами щодо передачі тіл. Наразі російська сторона не погоджується на це.

Тому, за словами представника ГУР, залишається актуальною вимога нашої держави з приводу проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака, але й щодо того, що саме було на борту Іл-76, чи були там люди, чи були там боєкомплекти, хто там перебував, окрім екіпажу.

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