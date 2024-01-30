Відповідну інформацію розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов. За його словами, заяви Путіна про неможливість "дружнього вогню" не відповідають дійсності.
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Що сказав Юсов про повернення ймовірних тіл Росією
Що там (на борту Іл-76, яки впав – 24 Канал) були наші полонені – це заява Росії? й поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку,
– заявив Андрій Юсов.
Він запевнив, що з української сторони триває робота. Навіть сказав, що у випадку підтвердження найгіршого – Україна зробить все можливе, щоб забрати наших захисників зі щитом чи на щиті.
Представник ГУР вкотре пригадав, що Росія могла перевозити в літаку Іл-76 як боєприпаси, так і полонених, яких використовували як живий щит. Юсов сказав, що реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже:
- режим тиші не був оголошений над Бєлгородом;
- Кремль не повідомляв заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.
"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути боєприпаси та люди – це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно з'ясовувати. Робота триває в цьому напрямку триває", – запевнив Юсов.
Іл-76 впав на Бєлгородщині
- Очільник нашої розвідки Кирило Буданов сказав, що жодна сторона до кінця не може відповісти, що сталось з Іл-76 у Бєлгородській області Росії. За даними розвідника, Росія в усьому звинувачує Україну. Попри це, є низка незрозумілих для такої позиції фактів.
- Кирило Буданов сказав, що насамперед це те, що росіяни не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б показати, щоб максимально звинуватити Україну. Та навіть цього немає.
- Варто зауважити, що одразу після падіння Іл-76 Росія заявила, що на борту нібито були 65 українських військовополонених, яких мали обміняти, а також 6 членів екіпажу та 3 тих, хто супроводжував полонених.
- Водночас Кремль показав фото з місця події з декількома трупами. Рідні наших полонених бачили кадри та не впізнали там своїх родичів.