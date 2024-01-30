Відповідну інформацію розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов. За його словами, заяви Путіна про неможливість "дружнього вогню" не відповідають дійсності.

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Що сказав Юсов про повернення ймовірних тіл Росією

Що там (на борту Іл-76, яки впав – 24 Канал) були наші полонені – це заява Росії? й поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку,

– заявив Андрій Юсов.

Він запевнив, що з української сторони триває робота. Навіть сказав, що у випадку підтвердження найгіршого – Україна зробить все можливе, щоб забрати наших захисників зі щитом чи на щиті.

Представник ГУР вкотре пригадав, що Росія могла перевозити в літаку Іл-76 як боєприпаси, так і полонених, яких використовували як живий щит. Юсов сказав, що реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже:

режим тиші не був оголошений над Бєлгородом;

Кремль не повідомляв заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути боєприпаси та люди – це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно з'ясовувати. Робота триває в цьому напрямку триває", – запевнив Юсов.

Іл-76 впав на Бєлгородщині