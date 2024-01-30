Соответствующую информацию рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. По его словам, заявления Путина о невозможности "дружеского огня" не соответствуют действительности.
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Что сказал Юсов о возвращении вероятных тел Россией
Что там (на борту Ил-76 упавший 24 Канал) были наши пленники это заявление России и пока только по их словам мы можем анализировать. Пока нет готовности по передаче тел с той стороны,
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заявил Андрей Юсов.
Он заверил, что с украинской стороны продолжается работа. Даже сказал, что в случае подтверждения худшего – Украина сделает все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите.
Представитель ГУР в который раз вспомнил, что Россия могла перевозить в самолете Ил-76 как боеприпасы, так и пленных, которых использовали как живой щит. Юсов сказал, что реакция России и обстоятельства катастрофы были провокационными:
- режим тишины не был объявлен над Белгородом,
- Кремль не сообщал заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.
"Учитывая что самолет был загружен на треть по их версии, то там могли быть и запасы потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть боеприпасы и люди это могло быть как живой щит, поэтому это нужно тщательно выяснять. Работа продолжается в этом направлении продолжается", – заверил Юсов.
Ил-76 упал на Белгородщине
- Глава нашей разведки Кирилл Буданов сказал, что ни одна сторона до конца не может ответить что произошло с Ил-76 в Белгородской области России. По данным разведчика, Россия во всем обвиняет Украину. Несмотря на это, есть ряд непонятных для такой позиции фактов.
- Кирилл Буданов сказал, что прежде всего это то, что россияне не показали поля, усыпанные трупами, останками, как должны бы показать, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет.
- Стоит заметить, что сразу после падения Ил-76 Россия заявила, что на борту якобы были 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождавших пленных.
- В то же время Кремль показал фото с места происшествия с несколькими труппами. Родные наших пленных видели кадры и не узнали там своих родственников.