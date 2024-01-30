Соответствующую информацию рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. По его словам, заявления Путина о невозможности "дружеского огня" не соответствуют действительности.

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Что сказал Юсов о возвращении вероятных тел Россией

Что там (на борту Ил-76 упавший 24 Канал) были наши пленники это заявление России и пока только по их словам мы можем анализировать. Пока нет готовности по передаче тел с той стороны,

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заявил Андрей Юсов.

Он заверил, что с украинской стороны продолжается работа. Даже сказал, что в случае подтверждения худшего – Украина сделает все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите.

Представитель ГУР в который раз вспомнил, что Россия могла перевозить в самолете Ил-76 как боеприпасы, так и пленных, которых использовали как живой щит. Юсов сказал, что реакция России и обстоятельства катастрофы были провокационными:

режим тишины не был объявлен над Белгородом,

Кремль не сообщал заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.

"Учитывая что самолет был загружен на треть по их версии, то там могли быть и запасы потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть боеприпасы и люди это могло быть как живой щит, поэтому это нужно тщательно выяснять. Работа продолжается в этом направлении продолжается", – заверил Юсов.

Ил-76 упал на Белгородщине