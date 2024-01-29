Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что все заявления Путина звучат как оправдание и не соответствуют действительности. Он также добавил, что Россия не предоставила никаких доказательств, что на борту были военнопленные.

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Юсов добавил, что в частности Путин лжет, когда говорит, что российская ПВО никогда не сбивала собственные самолеты. Он подчеркнул, что неоднократно были зафиксированы случаи "дружеского огня".

Что касается слов человека, похожего на Путина в данной ситуации, он, как всегда, лукавит. Во-первых, неоднократно фиксировались "дружеский огонь" и сбивание российскими противовоздушными средствами противоракетной обороны российских самолетов в разных уголках и России, и оккупированных территорий, рядом с линией фронта. Кроме того, если говорить о системе "свой – чужой", она не всегда срабатывает, а в случае расчетов переносных комплексов, которыми также насыщен Белгород, это вообще не аргумент. Поэтому, конечно, эти слова являются скорее оправданием,

– заявил Юсов.

Кроме того, представитель ГУР добавил, что во время заседания Совбеза ООН Россия не предоставила никаких доказательств того, что на борту Ил-76, который разбился в Белгороде, были украинские военнопленные, которых везли на обмен. Юсов добавил, что в ГУР рассчитывали на возможные пропагандистские заявления, однако в России повторяют лишь одни и те же пропагандистские нарративы.

"Что касается судьбы этих людей, конечно, мы должны приложить все усилия, чтобы выяснить ее, это обязательно будет сделано. И тема с международным расследованием для Украины точно не раскрыта", – подчеркнул представитель разведки.

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