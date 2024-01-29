Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що усі заяви Путіна звучать як виправдання і не відповідають дійсності. Він також додав, що Росія не надала жодних доказів, що на борту були військовополонені.

Дивіться також Росія хотіла отримати ДНК рідних військовополонених, які нібито були в Іл-76, – WP

Юсов додав, що зокрема Путін бреше, коли говорить, що російська ППО ніколи не збивала власних літаків. Він наголосив, що неодноразово були зафіксовані випадки "дружнього вогню".

Стосовно слів людини, схожої на Путіна в даній ситуації, він як завжди лукавить. По-перше, неодноразово фіксувалися "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і Росії, і окупованих територій, поруч із лінією фронту. Окрім того, якщо говорити про систему "свій – чужий", вона не завжди спрацьовує, а у випадку розрахунків переносних комплексів, якими також насичений Бєлгород, це взагалі не є аргументом. Тому, звичайно, ці слова є швидше виправданням,

– заявив Юсов.

Окрім того, представник ГУР додав, що під час засідання Ради безпеки ООН Росія не надала жодних доказів того, що на борту Іл-76, який розбився у Бєлгороді, були українські військовополонені, яких везли на обмін. Юсов додав, що в ГУР розраховували можливі пропагандистські заяви, однак у Росії повторюють лиш одні й ті ж самі пропагандистські наративи.

"Що стосується долі цих людей, звичайно, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб з'ясувати її, це обов'язково буде зроблено. І тема з міжнародним розслідуванням для України точно не розкрита", – наголосив представник розвідки.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: головне