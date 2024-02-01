31 января обмен все-таки провели. В Украину вернули 207 защитников. Однако среди них не было тех 65 воинов, которых, по словам оккупантов, перевозили на Ил-76.
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Что известно о судьбе 65 украинцев
В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что обмен 31 января – это почти завершение того обмена, который должен был состояться 24 января. Вернули всех, кого должны были, кроме тех 65 украинцев, которых Россия объявила погибшими.
Сейчас это та информация, которая у нас есть. Мы можем подтвердить, что упомянутые в российском списке 65 пленных – это фамилии защитников, которые имеют статус военнопленных, которых Украина подавала и подает на обмен,
– заявил разведчик.
Также Юсов отметил, что Украина обращалась с запросами о передаче тел. Сейчас российская сторона не соглашается на это.
Поэтому, по словам представителя ГУР, остается актуальным требование нашего государства по поводу проведения беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета, но и о том, что именно было на борту Ил-76, были ли там люди, были ли там боекомплекты, кто там находился, кроме экипажа.
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- После того, как стало известно о падении Ил-76 в Белгородской области, россияне заявили, что он перевозил украинских пленных и опубликовали их список. Позже в Координационном штабе признали, что именно этих людей из списка должны были обменять.
- В ГУР заявили, что не могут подтвердить российскую версию о пребывании пленных на борту Ил-76. В то же время там не исключают вероятности того, что самолет перевозил оружие, в частности ракеты С-300, а пленных могли использовать как "живой щит".
- Кроме того, оккупанты не предоставили никаких доказательств гибели украинцев. В то же время они не упустили возможности обвинить в падении Ил-76 Украину. Также пропагандисты попытались дискредитировать западную помощь нашему государству. В частности, Путин заявил, что, мол, Ил-76 был сбит Patriot.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что поведение врага напоминает то, что происходило после теракта в Еленовке. Они единогласно кричали, что, мол по колонии ударила украинская ракета, переданная союзниками, хотя, на самом деле это было не так. Кроме того, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека удивила быстрая реакция россиян на падение самолета. Более того, из тех фото и видео, которые они опубликовали, нельзя подтвердить гибель более 60 человек.
- В ГУР отметили, что Украина будет требовать возвращения своих пленных – на щите или со щитом. Впрочем, пока оккупанты не проявляют готовности возвращать тела украинцев.
- Также в украинской разведке поделились деталями относительно Ил-76. Оказывается, на борту этого самолета должны были находиться российские высокопоставленные чиновники, однако в последний момент фсб запретила им садиться на Ил-76.
- Президент страны, комментируя инцидент с Ил-76, заметил, что Украина будет настаивать на проведении международного расследования.