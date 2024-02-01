31 января обмен все-таки провели. В Украину вернули 207 защитников. Однако среди них не было тех 65 воинов, которых, по словам оккупантов, перевозили на Ил-76.

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Что известно о судьбе 65 украинцев

В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что обмен 31 января – это почти завершение того обмена, который должен был состояться 24 января. Вернули всех, кого должны были, кроме тех 65 украинцев, которых Россия объявила погибшими.

Сейчас это та информация, которая у нас есть. Мы можем подтвердить, что упомянутые в российском списке 65 пленных – это фамилии защитников, которые имеют статус военнопленных, которых Украина подавала и подает на обмен,

– заявил разведчик.

Также Юсов отметил, что Украина обращалась с запросами о передаче тел. Сейчас российская сторона не соглашается на это.

Поэтому, по словам представителя ГУР, остается актуальным требование нашего государства по поводу проведения беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета, но и о том, что именно было на борту Ил-76, были ли там люди, были ли там боекомплекты, кто там находился, кроме экипажа.

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