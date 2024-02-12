Катастрофа Ил-76: Украина направляет запросы о возвращении тел пленных, – ГУР

В Киеве продолжают настаивать на возвращении тел военнопленных, которые, по утверждениям России, погибли в результате катастрофы Ил-76 в Белгородской области.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина подает запросы на возвращение тел военнослужащих, но Кремль игнорирует их. Об этом он сообщил журналистам в понедельник, 12 февраля.

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Россия игнорирует запросы о передаче тел пленных

По словам Юсова, после катастрофы с Ил-76, произошедшей 24 января, Украина обращалась к Москве с просьбой о передаче тел 65 пленных. Собственно, если бы Кремль пошел бы на такой шаг, это было бы подтверждением того, что пленные действительно были на борту.

По информации о гибели – да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет,

– отметил Юсов.

Следует вспомнить, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опровергал информацию о присутствии украинских пленных на борту Ил-76. Он заявлял, что никаких украинских военнопленных в самолете не было.

"Действительно в России потерпел катастрофу самолет. Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе опыта", – акцентирует секретарь СНБО.

Больше о падении Ил-76

24 января 2023 года в Корочанском районе Белгородской области России произошла авиакатастрофа. Упал военно-транспортный самолет Ил-76, который обычно используют для перевозки военной техники и личного состава.

Вражеские СМИ и минобороны России утверждали, на борту находились 65 украинских военнопленных, которые как раз "отправлялись на обмен". Украина не подтвердила эту информацию, отметив, что нужно выяснить все обстоятельства.

ГУР констатировало, что в день катастрофы действительно планировался обмен пленными между Украиной и Россией, но этого факта недостаточно для того, чтобы утверждать: пленные были в самолете Ил-76.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о намерении обратиться в ООН и Международный комитет Красного креста по поводу падения Ил-76 и заявлений России о наличии украинских пленных на борту.

Юсов не исключил, что Россия могла использовать украинских пленных как живой щит. Это в очередной раз указывает на возможные нарушения международного гуманитарного права со стороны Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость международного расследования инцидента. А Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по факту падения самолета.

На международном уровне, ни ООН, ни США не смогли подтвердить информацию о наличии украинских военнопленных на борту Ил-76. Однако, как известно, правда рано или поздно становится явной. Остается ожидать.

Данилов отметил, что если бы информация о гибели пленных была правдивой, Россия бы не упустила возможности это задокументировать и использовать для пропаганды.