Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна подає запити на повернення тіл військовослужбовців, але Кремль ігнору їх. Про це він повідомив журналістам у понеділок, 12 лютого.
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Росія ігнорує запити про передачу тіл полонених
За словами Юсова, після катастрофи з Іл-76, що сталася 24 січня, Україна зверталася до Москви з проханням про передачу тіл 65 полонених. Власне, якби Кремль пішов би на такий крок, це було б підтвердженням того, що полонені справді були на борту.
Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде,
– наголосив Юсов.
Слід згадати, що секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов спростовував інформацію про присутність українських полонених на борту Іл-76. Він заявляв, що жодних українських військовополонених у літаку не було.
"Дійсно у Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі досвіду", – акцентує секретар РНБО.
Більше про падіння Іл-76
- 24 січня 2023 року в Корочанському районі Бєлгородської області Росії сталася авіакатастрофа. Впав військово-транспортний літак Іл-76, який зазвичай використовують для перевезення військової техніки та особового складу.
- Ворожі ЗМІ та міноборони Росії стверджували, на борту перебували 65 українських військовополонених, які якраз-таки “вирушали на обмін”. Україна не підтвердила цю інформацію, зазначивши, що потрібно з'ясувати всі обставини.
- ГУР констатувало, що у день катастрофи дійсно планувався обмін полоненими між Україною та Росією, але цього факту недостатньо для того, аби стверджувати: полонені були в літаку Іл-76.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про намір звернутися до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу падіння Іл-76 та заяв Росії про наявність українських полонених на борту.
- Юсов не виключив, що Росія могла використовувати українських полонених як живий щит. Це вчергове вказує на можливі порушення міжнародного гуманітарного права з боку Кремля.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності міжнародного розслідування інциденту. А Служба безпеки України уже відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака.
- На міжнародному рівні, ані ООН, ані США не змогли підтвердити інформацію про наявність українських військовополонених на борту Іл-76. Однак, як відомо, правда рано чи пізно стає явною. Залишається очікувати.