Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна подає запити на повернення тіл військовослужбовців, але Кремль ігнору їх. Про це він повідомив журналістам у понеділок, 12 лютого.

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Росія ігнорує запити про передачу тіл полонених

За словами Юсова, після катастрофи з Іл-76, що сталася 24 січня, Україна зверталася до Москви з проханням про передачу тіл 65 полонених. Власне, якби Кремль пішов би на такий крок, це було б підтвердженням того, що полонені справді були на борту.

Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде,

– наголосив Юсов.

Слід згадати, що секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов спростовував інформацію про присутність українських полонених на борту Іл-76. Він заявляв, що жодних українських військовополонених у літаку не було.

"Дійсно у Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі досвіду", – акцентує секретар РНБО.

Зверніть увагу! Данілов зазначив, що якби інформація про загибель полонених була правдивою, Росія б не упустила можливості це задокументувати та використати для пропаганди.

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