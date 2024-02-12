Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина подает запросы на возвращение тел военнослужащих, но Кремль игнорирует их. Об этом он сообщил журналистам в понедельник, 12 февраля.

Смотрите также Чего на самом деле хочет добиться Путин: откровенное интервью с Подоляком о падении Ил-76

Россия игнорирует запросы о передаче тел пленных

По словам Юсова, после катастрофы с Ил-76, произошедшей 24 января, Украина обращалась к Москве с просьбой о передаче тел 65 пленных. Собственно, если бы Кремль пошел бы на такой шаг, это было бы подтверждением того, что пленные действительно были на борту.

По информации о гибели – да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет,

– отметил Юсов.

Следует вспомнить, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опровергал информацию о присутствии украинских пленных на борту Ил-76. Он заявлял, что никаких украинских военнопленных в самолете не было.

"Действительно в России потерпел катастрофу самолет. Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе опыта", – акцентирует секретарь СНБО.

Обратите внимание! Данилов отметил, что если бы информация о гибели пленных была правдивой, Россия бы не упустила возможности это задокументировать и использовать для пропаганды.

Больше о падении Ил-76