Для Путіна було б подарунком, якби НАТО увійшло у війну, – аналітик про падіння ракети в Польщі
Після першої реакції України на падіння ракети у Польщі США попросили українську владу бути стриманішою у заявах. Адже такі меседжі могли призвести до дуже небезпечних наслідків.
Про це 24 каналу розповів політичний аналітик та журналіст зі США Армен Чібухчян. Він нагадав, що Володимир Зеленський одразу ж відреагував на інцидент з ракетами у Польщі.
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Чому Салліван просив Зеленського бути стриманішим із заявами
Президент України заявив, що російські ракети ударили по Польщі, і закликав НАТО відреагувати на нову ескалацію з боку Росії. Після цього Зеленському зателефонував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і попросив бути стриманішим у своїй риториці.
На думку Чібухчяна, така реакція Штатів пов'язана з небажанням НАТО напряму втручатися у війну та страхом перед ядерним потенціалом Росії.
Йшлося про те, що НАТО має застосувати статтю 5 свого статуту і захищати свого союзника – Польщу. Це може призвести до ядерного протистояння у світі,
– заявив політичний аналітик.
"Якби це була російська ракета, приховати це було б неможливо"
За його словами, Салліван також мав на увазі, що дуже небезпечно робити такі заяви, тому що спочатку потрібно перевірити інформацію.
Я не вірю, що якщо це була російська ракета, НАТО може приховати це при такій свободі слова, яка є на Заході. Ніхто б не міг втаємничити історію про російську ракету та видавати її за українську,
– наголосив Чібухчян.
Він додав, що необережні заяви про російську ракету могли призвести до дуже непередбачуваних наслідків. Адже у перші години всі звинувачували в інциденті Росію. За словами журналіста, складалося враження, що НАТО одразу вступить у війну.
Захід намагається уникнути прямого зіткнення з Росією
Журналіст зі США вважає, що на Заході роблять все, щоб уникнути прямого зіткнення з Росією. Адже якби представники НАТО вступили у війну проти Росії, то це було б вигідно насамперед Владіміру Путіну.
"Скільки б Путін та його оточення не говорили, що воюють з НАТО, російський народ чудово розуміє, що це не так. Адже велика кількість російських солдатів воюють в Україні. Вони розповідають своїм родинам, що в Україні є окремі іноземні легіони, однак НАТО тут немає", – розповів Чібухчян.
Чому Путіну вигідно втягнути НАТО у війну
Тому поки Кремлю не вдається переконати російський народ у доцільності використання ядерної зброї.
"Для Путіна зараз було б подарунком, якби НАТО увійшло у війну. Путін міг би переконати своїх громадян у тому, що Північноатлантичний альянс прямо нападає на Росію", – зазначив Чібухчян.
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За його словами, усі ті брехливі наративи, які роками розповсюджувала російська агентура, одразу перетворилися б на правду.
Путіну це вигідно (включення НАТО у війну – 24 канал). Це дасть йому свободу для використання ядерної зброї. А зараз, коли прямої загрози від НАТО немає, навіть російські генерали не будуть рекомендувати застосування ядерної зброї,
– наголосив політичний аналітик.
За яких умов НАТО вступило б у війну проти Росії
Чібухчян додав, що навіть якби у Польщі справді впала саме російська ракета, то було одразу зрозуміло, що НАТО знайде спосіб сказати, що це було не спеціально.
Якщо, звісно, Росія не заявила б протилежного. Якби у Кремлі сказали, що навмисно вдарили по Польщі, наприклад, по складах та скупченню техніки, яку збиралися передати Україні, тоді була б війна. Тоді б НАТО вже не мало вибору,
– зазначив журналіст зі США.
За інших умов, на думку Чібухчяна, НАТО знайшло б спосіб довести, що інцидент з ракетою був випадковістю.
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Інцидент з ракетою у Польщі: коротко
- Ввечері 15 листопада ракета перетнула українсько-польський кордон та впала у Пшевудові. Внаслідок цього загинули 2 людини.
- 17 листопада повідомили про перші результати розслідування цієї справи. Експерти стверджують, що, скоріш за все, нещасний випадок у Польщі був спровокований українською ракетою протиповітряної оборони, яка збилася з курсу.
- Політолог Микола Давидюк переконаний, що ракета не могла бути українською. На його думку, відбувається кулуарна гра, коли НАТО просить Україну взяти відповідальність за падіння ракети. Це потрібно Заходу, аби не вступати у війну проти Росії.