Для Путіна було б подарунком, якби НАТО увійшло у війну, – аналітик про падіння ракети в Польщі

Після першої реакції України на падіння ракети у Польщі США попросили українську владу бути стриманішою у заявах. Адже такі меседжі могли призвести до дуже небезпечних наслідків.

Про це 24 каналу розповів політичний аналітик та журналіст зі США Армен Чібухчян. Він нагадав, що Володимир Зеленський одразу ж відреагував на інцидент з ракетами у Польщі.

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Чому Салліван просив Зеленського бути стриманішим із заявами

Президент України заявив, що російські ракети ударили по Польщі, і закликав НАТО відреагувати на нову ескалацію з боку Росії. Після цього Зеленському зателефонував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і попросив бути стриманішим у своїй риториці.

На думку Чібухчяна, така реакція Штатів пов'язана з небажанням НАТО напряму втручатися у війну та страхом перед ядерним потенціалом Росії.

Йшлося про те, що НАТО має застосувати статтю 5 свого статуту і захищати свого союзника – Польщу. Це може призвести до ядерного протистояння у світі,

– заявив політичний аналітик.

"Якби це була російська ракета, приховати це було б неможливо"

За його словами, Салліван також мав на увазі, що дуже небезпечно робити такі заяви, тому що спочатку потрібно перевірити інформацію.

Я не вірю, що якщо це була російська ракета, НАТО може приховати це при такій свободі слова, яка є на Заході. Ніхто б не міг втаємничити історію про російську ракету та видавати її за українську,

– наголосив Чібухчян.

Він додав, що необережні заяви про російську ракету могли призвести до дуже непередбачуваних наслідків. Адже у перші години всі звинувачували в інциденті Росію. За словами журналіста, складалося враження, що НАТО одразу вступить у війну.

Захід намагається уникнути прямого зіткнення з Росією

Журналіст зі США вважає, що на Заході роблять все, щоб уникнути прямого зіткнення з Росією. Адже якби представники НАТО вступили у війну проти Росії, то це було б вигідно насамперед Владіміру Путіну.

"Скільки б Путін та його оточення не говорили, що воюють з НАТО, російський народ чудово розуміє, що це не так. Адже велика кількість російських солдатів воюють в Україні. Вони розповідають своїм родинам, що в Україні є окремі іноземні легіони, однак НАТО тут немає", – розповів Чібухчян.

Чому Путіну вигідно втягнути НАТО у війну

Тому поки Кремлю не вдається переконати російський народ у доцільності використання ядерної зброї.

"Для Путіна зараз було б подарунком, якби НАТО увійшло у війну. Путін міг би переконати своїх громадян у тому, що Північноатлантичний альянс прямо нападає на Росію", – зазначив Чібухчян.

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За його словами, усі ті брехливі наративи, які роками розповсюджувала російська агентура, одразу перетворилися б на правду.

Путіну це вигідно (включення НАТО у війну – 24 канал). Це дасть йому свободу для використання ядерної зброї. А зараз, коли прямої загрози від НАТО немає, навіть російські генерали не будуть рекомендувати застосування ядерної зброї,

– наголосив політичний аналітик.

За яких умов НАТО вступило б у війну проти Росії

Чібухчян додав, що навіть якби у Польщі справді впала саме російська ракета, то було одразу зрозуміло, що НАТО знайде спосіб сказати, що це було не спеціально.

Якщо, звісно, Росія не заявила б протилежного. Якби у Кремлі сказали, що навмисно вдарили по Польщі, наприклад, по складах та скупченню техніки, яку збиралися передати Україні, тоді була б війна. Тоді б НАТО вже не мало вибору,

– зазначив журналіст зі США.

За інших умов, на думку Чібухчяна, НАТО знайшло б спосіб довести, що інцидент з ракетою був випадковістю.

Стрім Юрія Гаврищака та Армена Чібухчяна: дивіться повне відео

Інцидент з ракетою у Польщі: коротко