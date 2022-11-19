Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, Польща не володіла повним правом на реакцію.

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"Реакція НАТО була виключно політичною"

Давидюк вважає, що те, якою мала бути реакція на падіння ракети у Польщі, вирішував президент США Джо Байден.

НАТО – це військово-політичний блок, і якраз відповідь на цей інцидент була не військовою, а виключно політичною,

– зазначив політолог.

Він додав, що після реакції НАТО на випадок з ракетою стало ясно 3 основних моменти.

По-перше, НАТО не хоче ескалації.

По-друге, Північноатлантичний Альянс був не готовий відповісти швидко.

По-третє, зона ризику виявилася важливішою за те, що сталося.

"Якби Владімір Путін відверто визнав, що ракета була російською, та оголосив війну НАТО, то реакція Альянсу була б інакшою. Однак оскільки російський диктатор не визнав свою провину, то НАТО змогло вдати, що нічого не сталося", – зазначив Давидюк.

Недоліки версії про ракету української ППО

Представники західних країн припустили, що у Польщі могла впасти ракета української ППО. Політолог зазначив, що ця версія викликає надто багато питань.

Я не експерт з ППО, але скажу банальні речі. Чи стоїть у нас ППО на кордоні, захищаючи ліс? Ні. Що ми захищаємо на Волині та Галичині? Луцьк, Львів, військові та енергетичні об'єкти. За 7 кілометрів від кордону з жодної зі сторін нічого такого немає, – сказав Давидюк.

Він додав, що якби ракета не знайшла ціль, то вона мала б самоліквідуватися.

"Беріть нас у НАТО – і ми вас прикриємо"

Давидюк наголосив, що фахівці української протиповітряної оборони за час повномасштабної війни набули величезного досвіду. А інструктори НАТО навіть приїжджають в Україну, аби вивчити певні речі.

"Наші фахівці ППО сьогодні – найбільш натреновані у світі. Тому неможливо повірити у те, що українці десь випадково вистрілили ракетою не туди", – наголосив політолог.

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Він додав, що після першої заяви президента Володимира Зеленського західні партнери спробували підкорегувати версію щодо падіння ракети.

Це свідчить про те, що йде непублічна, кулуарна гра, де нас просять "виручити" НАТО. Україна може виручити, але виручіть нас. Беріть нас в НАТО – і ми вас прикриємо,

– сказав Давидюк.

"Україна готова підтримати версію НАТО"

Політолог зазначив, що зараз Україна справді готова підтримати версію НАТО про те, що у Польщі нібито впала українська ракета.

Я точно знаю, що це не справа рук України. Однак нам не складно (підтримати версію НАТО – 24 канал). Вони нас прикривали не раз. Тому якщо ми можемо зберегти життя їхніх солдатів та зберегти їхній мир, то добре,

– сказав Давидюк.

Він додав, що натомість країни Заходу допоможуть Україні перемогти у війні проти Росії, і це можна вважати "нормальною угодою". Однак, за словами Давидюка, і Євросоюзу, і НАТО потрібно готуватися до війни.

"Війна буде. Якщо на Заході думають, що можна буде ховати голову в пісок, і коли російська ракета прилетить вже в Марсель чи Мюнхен, сказати, що це знову справа рук України, то так не вийде", – наголосив політолог.

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Падіння ракети у Польщі: коротко