Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Польша не владела полным правом на реакцию.

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"Реакция НАТО была исключительно политической"

Давидюк считает, что то, какой должна быть реакция на падение ракеты в Польше, решал президент США Джо Байден.

НАТО – это военно-политический блок, и как раз ответ на этот инцидент был не военным, а исключительно политическим,

– отметил политолог.

Он добавил, что после реакции НАТО на случай с ракетой стало ясно три основных момента.

Во-первых, НАТО не желает эскалации.

Во-вторых, Североатлантический альянс не был готов ответить быстро.

В-третьих, зона риска оказалась важнее произошедшего.

"Если бы Владимир Путин откровенно признал, что ракета была российской, и объявил войну НАТО, то реакция Альянса была бы иной. Однако поскольку российский диктатор не признал свою вину, то НАТО смогло сделать вид, что ничего не произошло", – отметил Давидюк.

Недостатки версии о ракете украинской ПВО

Представители западных стран предположили, что в Польше могла упасть ракета украинского ПВО. Политолог отметил, что эта версия вызывает слишком много вопросов.

Я не эксперт по ПВО, но скажу банальные вещи. Стоит ли у нас ПВО на границе, защищая лес? Нет. Что мы защищаем на Волыни и Галичине? Львов, военные и энергетические объекты. В 7 километрах от границы ни с одной из сторон ничего такого нет,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что если бы ракета не нашла цель, то она должна была бы самоликвидироваться.

"Берите нас в НАТО – и мы вас прикроем"

Давидюк подчеркнул, что специалисты украинской противовоздушной обороны за время полномасштабной войны приобрели огромный опыт. Инструкторы НАТО даже приезжают в Украину, чтобы изучить определенные вещи.

"Наши специалисты ПВО сегодня – самые натренированные в мире. Поэтому невозможно поверить в то, что украинцы где-то случайно выстрелили ракетой не туда", – подчеркнул политолог.

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Он добавил, что после первого заявления президента Владимира Зеленского западные партнеры попытались подкорректировать версию о падении ракеты.

Это свидетельствует о том, что идет непубличная, кулуарная игра, где нас просят "выручить" НАТО. Украина может выручить, но выручите нас. Берите нас в НАТО – и мы вас прикроем,

– сказал Давидюк.

"Украина готова поддержать версию НАТО"

Политолог отметил, что сейчас Украина действительно готова поддержать версию НАТО о том, что в Польше якобы упала украинская ракета.

Я точно знаю, что это не дело рук Украины. Однако нам не сложно (поддержать версию НАТО – 24 канал). Они нас прикрывали не раз. Поэтому если мы можем сохранить жизнь их солдат и сохранить их мир, то хорошо,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что взамен страны Запада помогут Украине победить в войне против России, и это можно считать "нормальным соглашением". Однако, по словам Давидюка, и Евросоюзу, и НАТО нужно готовиться к войне.

"Война будет. Если на Западе думают, что можно будет прятать голову в песок, и когда российская ракета прилетит уже в Марсель или Мюнхен, сказать, что это снова дело рук Украины, то так не получится", – подчеркнул политолог.

Стрим Юрия Гаврищака и Николая Давидюка: смотрите полное видео

Падение ракеты в Польше: коротко