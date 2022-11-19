Одной из возможных причин инцидента в Пшеводуве мог стать залет украинской ракеты ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал .
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Эксперт отметил, что как один из вариантов инцидента в Польше может быть залет украинской ракеты на территорию Польши, которая догоняла российскую ракету .
Сначала даже польская сторона говорила, что было две ракеты . Скорее всего, на "догонном" курсе шла наша ракета. Вполне возможно, что она ее даже сбила. Соответственно, крылатая ракета упала, могла взорваться, потому что если попали в хвост, то головная часть остается целой, взрывник сработал и она взорвалась,
– объяснил обозреватель.
По его словам, отсюда такая большая воронка и такие большие повреждения прицепа и трактора.
" Если бы это была ракета С-300 ( у нее главная часть около 130 – 150 килограммов (в зависимости от модификации) и она осколочная), тогда бы этот трактор и его прицеп были бы "в решето" . Вспомните фотографии обшивки малайзийского "Боинга" "Примерно то же должно было быть с трактором - он должен был быть весь в дырках. Конечно, такой воронки от ее удара не было бы", - добавил аналитик.
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По его мнению, именно поэтому ракет, возможно, было две, о чем поначалу говорила Польша .
Ракету могли выпустить на "догонном" курсе и потому она улетела на территорию Польши, но на "догонном" курсе летела ракета С-300. Такой воронки от ракеты С-300 и ее обломков быть не могло. Тем более, что маршевый двигатель ракеты С-300 лежал практически целым.
– подчеркнул специалист.
Он убежден, что это говорит о том, что ракета взорвалась в воздухе , в результате чего головную часть разнесло и потому все увидели обломки из головной части. В то же время маршевый двигатель откинулся назад и из-за снижения инерционной скорости упал на землю, получая незначительные повреждения.
"Была ли вторая ракета и чья она – дождемся вывода комиссии . Наши эксперты уже там. Они не будут участвовать в расследовании, но их уже допустили к месту происшествия. В конце концов, их допустят к ознакомлению с материалами расследования", – резюмировал эксперт.
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Падение ракет в Польше: что известно
- Вечером 15 ноября ракета пересекла украинско-польскую границу и упала в Пшевудове. В результате погибли 2 человека – 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что, вероятно, в Польше рухнула ракета украинского ПВО. Однако окончательная ответственность за это лежит на России , которая продолжает войну против нашего государства.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Россия могла запланировать инцидент с ракетами, чтобы поссорить Польшу с Украиной .
- В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не сомневается в том, что на территории Польши упала не украинская ракета. На это заявление уже отреагировал президент США Джо Байден, подвергший заявлению Зеленскому сомнению .
- Польша проводит расследование. В МИД Польши отметили, что результаты будут в ближайшие дни .
- Президент Польши Анджей Дуда 17 ноября лично приехал в Пшевод. Он осмотрел место попадания ракет. К расследованию допустили украинских экспертов . В Офисе Президента отметили, что готовы предоставить все данные.
- Польские следователи, участвующие в расследовании инцидента с падением российской ракеты в Пшеводуве, могут приехать в Украину . Произойдет это тогда, когда будет необходимо.