Одной из возможных причин инцидента в Пшеводуве мог стать залет украинской ракеты ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал .

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Эксперт отметил, что как один из вариантов инцидента в Польше может быть залет украинской ракеты на территорию Польши, которая догоняла российскую ракету .

Сначала даже польская сторона говорила, что было две ракеты . Скорее всего, на "догонном" курсе шла наша ракета. Вполне возможно, что она ее даже сбила. Соответственно, крылатая ракета упала, могла взорваться, потому что если попали в хвост, то головная часть остается целой, взрывник сработал и она взорвалась,

– объяснил обозреватель.

По его словам, отсюда такая большая воронка и такие большие повреждения прицепа и трактора.

" Если бы это была ракета С-300 ( у нее главная часть около 130 – 150 килограммов (в зависимости от модификации) и она осколочная), тогда бы этот трактор и его прицеп были бы "в решето" . Вспомните фотографии обшивки малайзийского "Боинга" "Примерно то же должно было быть с трактором - он должен был быть весь в дырках. Конечно, такой воронки от ее удара не было бы", - добавил аналитик.

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По его мнению, именно поэтому ракет, возможно, было две, о чем поначалу говорила Польша .

Ракету могли выпустить на "догонном" курсе и потому она улетела на территорию Польши, но на "догонном" курсе летела ракета С-300. Такой воронки от ракеты С-300 и ее обломков быть не могло. Тем более, что маршевый двигатель ракеты С-300 лежал практически целым.

– подчеркнул специалист.

Он убежден, что это говорит о том, что ракета взорвалась в воздухе , в результате чего головную часть разнесло и потому все увидели обломки из головной части. В то же время маршевый двигатель откинулся назад и из-за снижения инерционной скорости упал на землю, получая незначительные повреждения.

"Была ли вторая ракета и чья она – дождемся вывода комиссии . Наши эксперты уже там. Они не будут участвовать в расследовании, но их уже допустили к месту происшествия. В конце концов, их допустят к ознакомлению с материалами расследования", – резюмировал эксперт.

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