Для Путина было бы подарком, если бы НАТО вошло в войну, – аналитик о падении ракеты в Польше

После первой реакции Украины на падение ракеты в Польше США попросили украинские власти быть сдержаннее в заявлениях. Ведь такие месседжи могли привести к очень опасным последствиям.

Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчян. Он напомнил, что Владимир Зеленский сразу же отреагировал на инцидент с ракетами в Польше.

Обратите внимание Может быть провокация, – Жданов прокомментировал падение ракеты в Польше

Почему Салливан просил Зеленского быть сдержаннее с заявлениями

Президент Украины заявил, что российские ракеты ударили по Польше и призвал НАТО отреагировать на новую эскалацию со стороны России. После этого Зеленскому позвонил по телефону советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и попросил быть сдержаннее в своей риторике.

По мнению Чибухчяна, такая реакция Штатов связана с нежеланием НАТО напрямую вмешиваться в войну и страхом перед ядерным потенциалом России.

Речь шла о том, что НАТО должна применить статью 5 своего устава и защищать своего союзника – Польшу. Это может привести к ядерному противостоянию в мире,

– заявил политический аналитик.

"Если бы это была российская ракета, скрыть это было бы невозможно"

По его словам, Салливан также подразумевал, что очень опасно делать такие заявления, потому что сначала нужно проверить информацию.

Я не верю, что если это была российская ракета, НАТО может скрыть это при такой свободе слова, которая есть на Западе. Никто бы не мог скрыть историю о российской ракете и выдавать ее за украинскую,

– подчеркнул Чибухчян.

Он добавил, что неосторожные заявления о российской ракете могли привести к очень непредсказуемым последствиям. Ведь в первые часы все обвиняли в инциденте Россию. По словам журналиста, создавалось впечатление, что НАТО сразу вступит в войну.

Запад пытается избежать прямого столкновения с Россией

Журналист из США считает, что на Западе делают все, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Ведь если бы представители НАТО вступили в войну против России, то это было бы выгодно, прежде всего, Владимиру Путину.

"Сколько бы Путин и его окружение не говорили, что воюют с НАТО, русский народ прекрасно понимает, что это не так. Ведь большое количество русских солдат воюют в Украине. Они рассказывают своим семьям, что в Украине есть отдельные иностранные легионы, однако НАТО здесь нет", – рассказал Чибухчян.

Почему Путину выгодно втянуть НАТО в войну

Потому пока Кремлю не удается убедить российский народ в целесообразности использования ядерного оружия.

"Для Путина сейчас было бы подарком, если бы НАТО вошло в войну. Путин мог бы убедить своих граждан в том, что Североатлантический альянс прямо нападает на Россию", – отметил Чибухчян.

Читайте также Премьер Польши назвал единственный способ втянуть его страну в войну

По его словам, все те лживые нарративы, которые годами распространяла российская агентура, сразу бы превратились в правду.

Путину это выгодно (включение НАТО в войну – 24 канала). Это даст ему свободу использовать ядерное оружие. А сейчас, когда прямой угрозы от НАТО нет, даже российские генералы не будут рекомендовать применение ядерного оружия,

– подчеркнул политический аналитик.

При каких условиях НАТО вступило бы в войну против России

Чибухчян добавил, что даже если бы в Польше действительно упала именно российская ракета, то было сразу понятно, что НАТО найдет способ сказать, что это было не специально.

Если, конечно, Россия не заявила противоположного. Если бы в Кремле сказали, что специально ударили по Польше, например, по составам и скоплению техники, которую собирались передать Украине, тогда была бы война. Тогда бы НАТО уже не имело выбора,

– отметил журналист из США.

В других условиях, по мнению Чибухчяна, НАТО нашло бы способ доказать, что инцидент с ракетой был случайностью.

Стрим Юрия Гаврищака и Армена Чибухчяна: смотрите полное видео

Инцидент с ракетой в Польше: коротко