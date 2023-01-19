Рятувальник приїхав на виклик, де була вагітна дружина: неймовірна історія порятунку в Броварах
Одна з історій порятунку під час авіакатастрофи в Броварах нагадує сценарій моторошного фільму. Чоловік-рятувальник приїхав на виклик, де була його вагітна дружина з маленьким сином. На щастя, ця історія має щасливий кінець.
Надія привела свого сина Дмитра до садочка. Тільки но вони зайшли до роздягальні, як почули потужний вибух. Цю історію розповіли в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.
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Зворушлива історія порятунку
Тато Дмитрика працює рятувальником, він саме був на зміні та поїхав на місце трагедії.
Коли він поїхав на місце авіакатастрофи, то побачив машину своєї дружини. Він зрозумів, що в цей момент Надія повела сина в садочок. Чоловік не міг їх ніде знайти.
Чоловік не міг сфокусуватися на роботі, його не полишали думки про найрідніших. Коли дізнався, що дружина та син живі – не міг стримати емоцій.
Надія з Дмитриком евакуювалися з садочка та вирушили до чоловіка на роботу. Пара одночасно шукала одне одного.
Жінка розповіла про перші хвилини катастрофи. Вона почула сильний гул, спершу його було ледь-ледь чути, але потім будівлю різко накрив потужний шум.
Ми вийшли самі фактично з вогню, бо все довкола палало,
– пригадує Надія.
Надія вагітна, подружжя очікує на другого синочка.
Падіння гелікоптера у Броварах: що відомо
- У середу, 18 січня, у Броварах на Київщині розбився гелікоптер ДСНС. Трагедія сталася поблизу дитячого садочка, на той момент у навчальному закладі перебувало 73 дітей.
- Унаслідок катастрофи загинуло 14 людей, серед них одна дитина. Зазначимо, що на борту гелікоптера перебувало вище керівництво МВС. На жаль, всі пасажири вертольота загинули.
- Точної причини авіакатастрофи наразі немає. В СБУ назвали декілька версій. Перша: порушення правил польоту безпосередньо екіпажем ДСНС. Друга: несправність самого гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво МВС.
- Слідство не виключає умисних дій щодо знищення гвинтокрила. Тобто мова йде про спланований злочин, який призвів до загибелі людей.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що розслідування може зайняти багато часу. За його словами, така практика є не тільки в Україні, але й в усьому світі. Оскільки збирають фактично кожну деталь вертольота.