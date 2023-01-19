Спасатель приехал по вызову, где была беременная жена: невероятная история спасения в Броварах
Одна из историй спасения во время авиакатастрофы в Броварах напоминает сценарий жуткого фильма. Муж-спасатель приехал на вызов, где была его беременная жена с маленьким сыном. К счастью, у этой истории счастливый конец.
Надежда привела своего сына Диму в садик. Только они зашли в раздевалку, как услышали мощный взрыв. Эту историю рассказали в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.
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Трогательная история спасения
Папа Димы работает спасателем, он как раз был на смене и поехал на место трагедии.
Когда он ехал на место авиакатастрофы, то увидел машину своей жены. Он понял, что в этот момент Надежда вела сына в садик. Мужчина не мог их нигде найти.
Мужчина не мог сфокусироваться на работе, его не покидали мысли о самых родных. Когда узнал, что жена и сын живы – не мог сдержать эмоций.
Надежда с Димой эвакуировались из садика и отправились к мужу на работу. Пара одновременно искала друг друга.
Женщина рассказала о первых минутах авиакрушения. Она услышала сильный гул, сначала его было чуть-чуть слышно, но потом здание резко накрыл мощный шум.
Мы вышли сами фактически из огня, потому что все вокруг пылало,
– вспоминает Надежда.
Надежда беременна, супруги ожидают второго сыночка.
Падение вертолета в Броварах: что известно
- В среду, 18 января, в Броварах на Киевщине разбился вертолет ГСЧС. Трагедия произошла вблизи детского сада, на тот момент в учебном заведении находились 73 детей.
- В результате катастрофы погибли 14 человек, среди них один ребенок. Отметим, что на борту вертолета находилось высшее руководство МВД. К сожалению, все пассажиры вертолета погибли.
- Точной причины авиакатастрофы пока нет. В СБУ назвали несколько версий. Первая: нарушение правил полета непосредственно экипажем ГСЧС. Вторая: неисправность самого вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.
- Следствие не исключает умышленных действий по уничтожению вертолета. То есть речь идет о спланированном преступлении, которое привело к гибели людей.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что расследование может занять много времени. По его словам, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире. Так как собирают фактически каждую деталь вертолета.