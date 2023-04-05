Пентагон показав потужні фото нової військової допомоги США Україні
Джерело:Міноборони США
В оборонному відомстві Сполучених Штатів Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. У ньому, зокрема, будуть боєприпаси, які вкрай потрібні нашим захисникам на передовій.
У вівторок, 4 квітня, у Пентагоні зазначили, що США та союзники нарощують виробництво снарядів, аби Україна змогла звільнити території від російських окупантів. Разом з тим Вашингтон готовий продовжувати навчання наших військових та здійснювати підтримку техніки.
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Що очікує на Україну в черговому пакеті допомоги
Як констатував високопоставлений чиновник Пентагону, підтримуючи Україну, США, зокрема, відстоюють американські інтереси та цінності. Разом з тим він переконаний, що Захід усвідомлює важливість надання нашій державі зброї.
Отже, останній пакет допомоги можна оцінити у 500 мільйонів доларів. У ньому є:
- боєприпаси для ЗРК Patriot;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності;
- артилерійські снаряди (155 і 105 міліметрів);
- мінометні снаряди (120 міліметрів);
- боєкомплект для танків (120 і 105 міліметрів);
- боєприпаси (25 міліметрів);
- трубні ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням;
- близько 400 гранатометів і 200 тисяч боєприпасів;
- тактичні машини для відновлення техніки – 11 одиниць;
- важкі паливні танкери – 61 одиниця;
- транспорт великовагової техніки – 10 вантажівок та 10 причепів;
- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запчастини та інше польове обладнання.
Місія з надання допомоги Україні / фото міноборони США
Водночас міністерство оборони виділить для нашої держави 2,1 мільярда доларів допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Ці кошти забезпечать:
- додаткові боєприпаси для національних передових ЗРК;
- 9 серійних протипіхотних 30-міліметрових гарматних вантажівок;
- мобільний протидієвий безпілотний авіаційний комплекс (C-UAS), ракетні системи з лазерним наведенням – 10 одиниць;
- 3 РЛС повітряного спостереження;
- зенітні боєприпаси (30 і 23 міліметри);
- артилерійські снаряди (130 і 122 міліметри);
- ракети "Град" (122 міліметрів);
- ракетні установки та боєприпаси;
- мінометні системи (120 і 81 міліметр);
- мінометні снаряди (120, 81 і 60 міліметрів);
- боєкомплект для танка (120 міліметрів);
- протиброньові системи Javelin;
- протиброньові ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- близько 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
- 7 тактичних машин для відновлення техніки;
- 8 цистерн для важкого палива та 105 причепів;
- броньовані мостові системи;
- 4 машини матеріально-технічного забезпечення;
- вантажівки та 10 причепів для перевезення важкої техніки;
- обладнання безпечного зв'язку;
- термінали та послуги супутникового зв'язку;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
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Контрнаступ: що потрібно ЗСУ
Не так давно авторитетне американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що українська армія готується до наступу. Звісно, одним з найголовніших факторів у цьому питанні є надання Збройним Силам озброєння, однак це ще не все.
Аналітики переконані, що "але", які можуть завади успішним контрнаступальним операціям наших військ, є можливі втрати та здатність Генштабу підтримувати мотивацію захисників.