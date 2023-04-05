Пентагон показал мощные фото новой военной помощи США

В оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. В нем, в частности, будут боеприпасы, которые крайне нужны нашим защитникам на передовой.

Во вторник, 4 апреля, в Пентагоне отметили, что США и союзники наращивают производство снарядов, чтобы Украина смогла освободить территории от российских оккупантов. Вместе с тем Вашингтон готов продолжать обучение наших военных и поддерживать технику.

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Что ожидает Украину в очередном пакете помощи

Как констатировал высокопоставленный чиновник Пентагона, поддерживая Украину, США в частности отстаивают американские интересы и ценности. Вместе с тем он убежден, что Запад осознает важность предоставления нашему государству оружия.

Итак, последний пакет помощи можно оценить в 500 миллионов долларов. В нем есть:

боеприпасы для ЗРК Patriot;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности;

артиллерийские снаряды (155 и 105 миллиметров);

минометные снаряды (120 миллиметров);

боекомплект для танков (120 и 105 миллиметров);

боеприпасы (25 миллиметров);

трубные ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой;

около 400 гранатометов и 200 тысяч боеприпасов;

тактические машины для восстановления техники – 11 единиц;

тяжелые топливные танкеры – 61 единица;

транспорт тяжеловесной техники – 10 грузовиков и 10 прицепов;

тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;

запчасти и другое полевое оборудование.

Миссия по оказанию помощи Украине / фото минобороны США

В то же время, министерство обороны выделит для нашего государства 2,1 миллиарда долларов помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Эти средства обеспечат:

дополнительные боеприпасы для национальных передовых ЗРК;

9 серийных противопехотных 30-миллиметровых пушечных грузовиков;

мобильный противодействующий беспилотный авиационный комплекс (C-UAS), ракетные системы с лазерной наводкой – 10 единиц;

3 РЛС воздушного наблюдения;

зенитные боеприпасы (30 и 23 миллиметра);

артиллерийские снаряды (130 и 122 миллиметра);

ракеты "Град" (122 миллиметров);

ракетные установки и боеприпасы;

минометные системы (120 и 81 мм);

минометные снаряды (120, 81 и 60 миллиметров);

боекомплект для танка (120 миллиметров);

противоброневые системы Javelin;

противоброневые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

около 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к стрелковому оружию;

7 тактических машин для обновления техники;

8 цистерн для тяжелого топлива и 105 прицепов;

бронированные мостовые системы;

4 машины материально-технического обеспечения;

грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;

оборудование безопасной связи;

терминалы и услуги спутниковой связи;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

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Контрнаступление: что нужно ВСУ

Не так давно авторитетное американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что украинская армия готовится к наступлению. Конечно, одним из самых главных факторов в этом вопросе является предоставление Вооруженным Силам вооружения, но это еще не все.

Аналитики убеждены, что "но", которые могут помешать успешным контрнаступательным операциям наших войск, – это возможные потери и способность Генштаба поддерживать мотивацию защитников.