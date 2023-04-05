Пентагон показал мощные фото новой военной помощи США
Источник:Минобороны США
В оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. В нем, в частности, будут боеприпасы, которые крайне нужны нашим защитникам на передовой.
Во вторник, 4 апреля, в Пентагоне отметили, что США и союзники наращивают производство снарядов, чтобы Украина смогла освободить территории от российских оккупантов. Вместе с тем Вашингтон готов продолжать обучение наших военных и поддерживать технику.
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Что ожидает Украину в очередном пакете помощи
Как констатировал высокопоставленный чиновник Пентагона, поддерживая Украину, США в частности отстаивают американские интересы и ценности. Вместе с тем он убежден, что Запад осознает важность предоставления нашему государству оружия.
Итак, последний пакет помощи можно оценить в 500 миллионов долларов. В нем есть:
- боеприпасы для ЗРК Patriot;
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности;
- артиллерийские снаряды (155 и 105 миллиметров);
- минометные снаряды (120 миллиметров);
- боекомплект для танков (120 и 105 миллиметров);
- боеприпасы (25 миллиметров);
- трубные ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой;
- около 400 гранатометов и 200 тысяч боеприпасов;
- тактические машины для восстановления техники – 11 единиц;
- тяжелые топливные танкеры – 61 единица;
- транспорт тяжеловесной техники – 10 грузовиков и 10 прицепов;
- тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Миссия по оказанию помощи Украине / фото минобороны США
В то же время, министерство обороны выделит для нашего государства 2,1 миллиарда долларов помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Эти средства обеспечат:
- дополнительные боеприпасы для национальных передовых ЗРК;
- 9 серийных противопехотных 30-миллиметровых пушечных грузовиков;
- мобильный противодействующий беспилотный авиационный комплекс (C-UAS), ракетные системы с лазерной наводкой – 10 единиц;
- 3 РЛС воздушного наблюдения;
- зенитные боеприпасы (30 и 23 миллиметра);
- артиллерийские снаряды (130 и 122 миллиметра);
- ракеты "Град" (122 миллиметров);
- ракетные установки и боеприпасы;
- минометные системы (120 и 81 мм);
- минометные снаряды (120, 81 и 60 миллиметров);
- боекомплект для танка (120 миллиметров);
- противоброневые системы Javelin;
- противоброневые ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- около 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- 7 тактических машин для обновления техники;
- 8 цистерн для тяжелого топлива и 105 прицепов;
- бронированные мостовые системы;
- 4 машины материально-технического обеспечения;
- грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
- оборудование безопасной связи;
- терминалы и услуги спутниковой связи;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
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Контрнаступление: что нужно ВСУ
Не так давно авторитетное американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что украинская армия готовится к наступлению. Конечно, одним из самых главных факторов в этом вопросе является предоставление Вооруженным Силам вооружения, но это еще не все.
Аналитики убеждены, что "но", которые могут помешать успешным контрнаступательным операциям наших войск, – это возможные потери и способность Генштаба поддерживать мотивацию защитников.