Папи завжди були обережні, – історик пояснив позицію Ватикану щодо війни

Зараз багато українців змінили свою думку щодо Папи Римського, коли він заявив, що хотів приїхати до Москви на зустріч з Володимиром Путіним. Однак не все так однозначно.

Церква залишилася невіддільною частиною історії християнської та європейської цивілізації. Про це в ефірі 24 каналу сказав історик Олександр Алфьоров.

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За його словами, зараз ми через радянську пропаганду не здатні зрозуміти, що церква була другою владою у будь-якій державі.

"То ми сьогодні маємо зрозуміти, що в історії людства церква – це паралельна влада. Але ми відкидаємо розуміння цієї організації в цілому", – зазначив історик.

Позиція Папи Римського щодо України

Разом із тим, як він наголосив, ми маємо чітко усвідомлювати, що християнська церква, у цьому випадку католицька, це величезна інституція, яка має свої правила поведінки.

Однак в останні роки вони є досить змінені. Насамперед через події 1930 – 1940-х років, коли існувало явище фашизму в Італії та питання нацизму в цілому.

Попри усі можливі змови, Папи Римські завжди були дуже обережними до стосунків з владою. Тому що вони не є президентами держави, вони є лідерами цього паралельного існування європейського християнського людства,

– пояснив Алфьоров.

Крім цього, за цією "паралельною" державою були і свої прецеденти, зокрема судові і виконавчі. Тож у церкви існує поняття про те, що вона може впливати на багато процесів, але з точки зору моралі та етики, але також і фінансів.

"Папи дійсно втручаються у політику, але треба розуміти, що за цим є підґрунтя під назвою "2 тисячі років християнства і декілька сотень пап", – додав історик.

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Папа Римський просив про зустріч з Путіним у Москві