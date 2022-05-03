Церква залишилася невіддільною частиною історії християнської та європейської цивілізації. Про це в ефірі 24 каналу сказав історик Олександр Алфьоров.
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За його словами, зараз ми через радянську пропаганду не здатні зрозуміти, що церква була другою владою у будь-якій державі.
"То ми сьогодні маємо зрозуміти, що в історії людства церква – це паралельна влада. Але ми відкидаємо розуміння цієї організації в цілому", – зазначив історик.
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Разом із тим, як він наголосив, ми маємо чітко усвідомлювати, що християнська церква, у цьому випадку католицька, це величезна інституція, яка має свої правила поведінки.
Однак в останні роки вони є досить змінені. Насамперед через події 1930 – 1940-х років, коли існувало явище фашизму в Італії та питання нацизму в цілому.
Попри усі можливі змови, Папи Римські завжди були дуже обережними до стосунків з владою. Тому що вони не є президентами держави, вони є лідерами цього паралельного існування європейського християнського людства,
– пояснив Алфьоров.
Крім цього, за цією "паралельною" державою були і свої прецеденти, зокрема судові і виконавчі. Тож у церкви існує поняття про те, що вона може впливати на багато процесів, але з точки зору моралі та етики, але також і фінансів.
"Папи дійсно втручаються у політику, але треба розуміти, що за цим є підґрунтя під назвою "2 тисячі років християнства і декілька сотень пап", – додав історик.
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