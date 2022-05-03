Папы всегда были осторожными, – историк объяснил позицию Ватикана относительно войны

Сейчас многие украинцы поменяли свое мнение по отношению к Папе Римскому, когда он заявил, что хотел приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Однако не все так однозначно.

Церковь осталась частью истории христианской и европейской цивилизации. Об этом в эфире 24 канала сказал историк Александр Алферов.

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По его словам, сейчас мы из-за советской пропаганды не способны понять, что церковь была второй властью в любом государстве.

"Так мы сегодня должны понять, что в истории человечества церковь – это параллельная власть. Но мы отвергаем понимание этой организации в целом", – отметил историк.

Позиция Папы Римского в отношении Украины

Вместе с тем, как он подчеркнул, мы должны четко осознавать, что христианская церковь, в этом случае католическая, это огромный институт, который имеет свои правила поведения.

Однако в последние годы они достаточно изменены. В первую очередь из-за событий 1930 – 1940-х годов, когда существовало явление фашизма в Италии и вопрос нацизма в целом.

Несмотря на все возможные заговоры, Папы Римские всегда были очень осторожны в отношениях с властью. Потому что они не являются президентами государства, они являются лидерами этого параллельного существования европейского христианского человечества.

– объяснил Алферов.

Кроме этого, за этим "параллельным" государством были и свои прецеденты, в том числе судебные и исполнительные. Поэтому в церкви существует понятие о том, что она может влиять на многие процессы, не только с точки зрения морали и этики, но также и финансов.

"Папы действительно вмешиваются в политику, но надо понимать, что за этим есть основа под названием "2 тысячи лет христианства и несколько сотен пап", – добавил историк.

Историк объяснил ситуацию относительно позиции Папы Римского в Украине: смотрите видео

Папа Римский просил о встрече с Путиным в Москве