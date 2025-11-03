"Путін – вразливий": полковник США розповів про спробу перевороту в Росії

У Росії знову заговорили про переворот проти Володимира Путіна. ФСБ звинуватила антивоєнний комітет і Михайла Ходорковського у підготовці змови. Утім, навіть усередині самої Росії зростають ознаки нестабільності.

Полковник США у відставці Джон Світ і аналітик з нацбезпеки Марк Тот в ефірі 24 Каналу заявили, що Путін вразливий і може зіштовхнутися з новою спробою перевороту. Вони наголосили, що поєднання військових поразок, економічного тиску й внутрішніх чисток створює небезпечну ситуацію для самого Кремля.

Спроби перевороту проти Путіна

ФСБ Росії звинуватила опозиційного політика Михайла Ходорковського та антивоєнний комітет у підготовці перевороту. Такі заяви, на думку співрозмовників 24 Каналу, не випадкові. Москва не вперше реагує на внутрішні загрози, адже напруга серед російських еліт зростає після поразок на фронті.

Загрози перевороту є реальними. ФСБ не вперше фіксує такі спроби. Ми бачили це у 2003 і 2014 роках і під час заколоту Пригожина у 2023-му,

– зазначив Джон Світ.

Після бунту Пригожина у Кремлі зрозуміли, що контроль над силовими структурами не є абсолютним. Тепер розмови про змови використовують як інструмент залякування та виправдання нових репресій, тоді як сам Путін дедалі більше залежить від лояльності спецслужб.

Загадкова смерть генерала Маслова

Джон Світ нагадав про епізод, який міг свідчити про ще одну спробу усунення Путіна. У грудні 2023 року російський диктатор планував відвідати танковий завод у Нижньому Тагілі, яким керував відставний генерал-лейтенант Олексій Маслов. Напередодні візиту генерал раптово помер, а Путін так і не з'явився на підприємстві.

Маслов мав великий досвід і контакти з НАТО. Він міг стати людиною, яка після усунення Путіна вела б переговори про мирне врегулювання війни. Його смерть виглядає показовою,

– зазначив Світ.

ФСБ, за словами співрозмовників, діє параноїдально й розглядає кожен такий випадок як потенційну загрозу. Кремль посилює внутрішній контроль і дедалі більше ізолює Путіна від власного оточення, побоюючись змов навіть серед генералів.

Заколот Пригожина показав слабкість Путіна

Похід Євгена Пригожина на Москву став моментом, коли Путін утратив контроль над ситуацією. Колони найманців пройшли сотні кілометрів територією Росії без опору, що засвідчило розкол усередині силових структур. Це показало, що система, побудована на страху, не здатна діяти самостійно без наказу з Кремля.

Пригожин продемонстрував, що Путін вразливий. Він довів свої сили майже до Москви, не зустрівши спротиву. Це свідчить, що Путін не такий захищений, як намагається показати,

– пояснив Марк Тот.

Після того заколоту Кремль посилив контроль над військовими й спецслужбами, але недовіра лише зросла. Постійні чистки й перестановки у верхівці армії свідчать, що режим утрачає стабільність і дедалі більше тримається на особистій параної Путіна.

Санкції і економічна криза підштовхують Росію до краху

Війна проти України дедалі більше виснажує російську економіку. Через удари по нафтогазовій інфраструктурі, падіння експорту та санкції Кремль щороку втрачає десятки мільярдів доларів. У самій Росії зростає невдоволення, особливо серед мешканців великих міст, де стають відчутними наслідки економічного спаду.

У Путіна економічний крах. Санкції проти нафтогазового сектору можуть коштувати Росії до 50 мільярдів доларів на рік. Рубль слабкий, а населення вже бачить наслідки у Москві та Санкт-Петербурзі,

– пояснив Світ.

Такі втрати змушують Кремль шукати нових ворогів і звинувачувати Захід у власних проблемах. Путін намагається мобілізувати підтримку, але дедалі частіше стикається з недовірою навіть серед свого оточення. Це лише підсилює його вразливість і підштовхує до ще жорсткіших репресій.

Путін посилює чистки у своєму оточенні

Зростання параної та страху втратити владу змушує Путіна проводити чергові кадрові чистки. Він поступово усуває впливових бізнесменів, генералів та чиновників, замінюючи їх перевіреними родичами й особами з вузького кола довіри. Така тактика лише посилює атмосферу недовіри в Кремлі.

Путін уже скоротив близьке оточення, призначивши двоюрідного брата на важливу посаду. Він провів чистку серед олігархів, військових і чиновників. Таких випадків побільшає, коли їх охопить параноя і вони почнуть доносити один на одного,

– зауважив Світ.

Такі процеси свідчать про втрату контролю всередині режиму. Кремль дедалі більше нагадує замкнену систему, де страх і взаємна підозра стають головним способом управління. Це може стати передумовою швидкого політичного обвалу в Росії.

