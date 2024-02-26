Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО

Національна асамблея Угорщини 26 лютого ухвалила важливе рішення. Воно стосується вступу Швеції до НАТО.

Так, угорський парламент схвалив заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу. Таким чином шведська сторона зможе почати процес доєднання до НАТО.

До теми Тепер справа за Угорщиною: парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО

Угорський парламент ратифікував заявку Швеції у НАТО

Журналісти Reuters повідомили, що парламент Угорщини 26 лютого схвалив законопроєкт, який дозволяє Швеції приєднатися до НАТО. Таким чином у країни нарешті "розчищений" шлях до приєднання до Альянсу.

Варто зазначити, що Угорщина була останньою серед 31 члена НАТО, яка ратифікувала членство Швеції. Це відбулося після місяців зволікань з боку керівної угорської партії Фідес.

Відреагував на рішення угорського парламенту вже й генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у соцмережі Х. Зокрема, він привітав голосування парламенту Угорщини за ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили, Швеція стане 32 союзником по НАТО. Членство Швеції зробить усіх нас сильнішими та безпечнішими,

– написав він.