Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
Источник:Reuters
Национальная ассамблея Венгрии 26 февраля приняла важное решение. Оно касается вступления Швеции в НАТО.
Так, венгерский парламент одобрил заявку страны на вступление в Североатлантический альянс. Таким образом шведская сторона сможет начать процесс присоединения к НАТО.
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Венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции в НАТО
Журналисты Reuters сообщили, что парламент Венгрии 26 февраля одобрил законопроект, который позволяет Швеции присоединиться к НАТО. Таким образом у страны наконец "расчищен" путь к присоединению к Альянсу.
Стоит отметить, что Венгрия была последней среди 31 члена НАТО, которая ратифицировала членство Швеции. Это произошло после месяцев проволочек со стороны правящей венгерской партии Фидес.