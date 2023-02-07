Військовий експерт сказав, чи зможуть Patriot збивати російські "Кинджали"

Росія продовжує атакувати Україну балістичними ракетами "Кинджал". Завдяки ЗРК Patriot, які США передасть для України, наші військові зможуть збивати російські "Кинджали".

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Відомо, що у Варшаві помітили колони з зенітно-ракетними комплексами Patriot.

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Чи є "Кинджали" гіперзвуковими ракетами

У російських ЗМІ мовиться про те, що "Кинджал" – гіперзвуковий ракетний комплекс. Олег Катков зазначив, що міноборони Росії опублікувало понад 5 кадрів, на яких ракета уражає ціль.

За словами військового експерта, якби "Кинджал" був гіперзвуковим, то звичайна камера змогла б зафіксувати його максимум на одному фото.

"Кинджал" потрапляє одразу на 5 – 8 кадрів. Якби у нього була б гіперзвукова швидкість, то камера, яка має частоту зйомки 24 – 30 кадрів за секунду, зафіксувала у найкращому випадку лише на 1 кадрі", – відзначив Катков.

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ЗРК Patriot зможе збивати "Кинджали"

Катков пояснив, як летить "Кинджал". Спочатку ракета розганяється, згодом через силу тертя у повітрі вона втрачає швидкість.

"Вже на цілі "Кинджал" дійсно падає як балістична ракета з кутами 80 – 90 градусів. Але вже за силою тяжіння. На термінальній ділянці його двигун не працює. Швидкість ракети становить до 2 махів абстрактно", – розповів він.

На думку військового експерта, зенітно-ракетний комплекс Patriot може знищувати російські "Кинджали".

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