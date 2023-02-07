Военный эксперт сказал, смогут ли Patriot сбивать российские "Кинжалы"
Россия продолжает атаковать Украину баллистическими ракетами "Кинжал". Благодаря ЗРК Patriot, которые США передаст Украине, наши военные смогут сбивать российские "Кинжалы".
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Известно, что в Варшаве заметили колонны с зенитно-ракетными комплексами Patriot.
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Являются ли "Кинжалы" гиперзвуковыми ракетами
В российских СМИ говорится о том, что "Кинжал" – гиперзвуковой ракетный комплекс. Олег Катков отметил, что минобороны России опубликовало более 5 кадров, на которых ракета поражает цель.
По словам военного эксперта, будь "Кинжал" гиперзвуковым, то обычная камера смогла бы зафиксировать его максимум на одном фото.
"Кинжал" попадает сразу на 5 – 8 кадров. Если бы у него была гиперзвуковая скорость, то камера, имеющая частоту съемки 24 – 30 кадров в секунду, зафиксировала бы в лучшем случае всего на 1 кадре", – отметил Катков.
Катков рассказал о российских "Кинжалах": смотрите видео
ЗРК Patriot сможет сбивать "Кинжалы"
Катков объяснил, как летит "Кинжал". Сначала ракета разгоняется, потом из-за силы трения в воздухе она теряет скорость.
"Уже на цели "Кинжал" действительно падает как баллистическая ракета с углами 80 – 90 градусов. Но уже по силе тяжести. На терминальном участке его двигатель не работает. Скорость ракеты составляет до 2 махов", – рассказал он.
По мнению военного эксперта, зенитно-ракетный комплекс Patriot может уничтожать российские "Кинжалы".
Обучение ВСУ на ЗРК Patriot
- Украинские военные опережают график обучения на системах Patriot. Уже через несколько недель они закончат тренировки в США.
- На военную базу Fort Sill в штате Оклахома украинцы прибыли в середине января. Тогда в Пентагоне заявляли, что их обучение работе с современной системой противовоздушной обороны будет длиться несколько месяцев.
- Атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий подчеркнул, что уехавшие на обучение специалисты имеют опыт работы с системами ПВО, они знают основы действия, основы систем противовоздушной обороны, то есть базовым элементам их не нужно обучать.