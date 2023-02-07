Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Відомо, що у Варшаві помітили колони з зенітно-ракетними комплексами Patriot.
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Чи є "Кинджали" гіперзвуковими ракетами
У російських ЗМІ мовиться про те, що "Кинджал" – гіперзвуковий ракетний комплекс. Олег Катков зазначив, що міноборони Росії опублікувало понад 5 кадрів, на яких ракета уражає ціль.
За словами військового експерта, якби "Кинджал" був гіперзвуковим, то звичайна камера змогла б зафіксувати його максимум на одному фото.
"Кинджал" потрапляє одразу на 5 – 8 кадрів. Якби у нього була б гіперзвукова швидкість, то камера, яка має частоту зйомки 24 – 30 кадрів за секунду, зафіксувала у найкращому випадку лише на 1 кадрі", – відзначив Катков.
Катков розповів про російські "Кинджали": дивіться відео
ЗРК Patriot зможе збивати "Кинджали"
Катков пояснив, як летить "Кинджал". Спочатку ракета розганяється, згодом через силу тертя у повітрі вона втрачає швидкість.
"Вже на цілі "Кинджал" дійсно падає як балістична ракета з кутами 80 – 90 градусів. Але вже за силою тяжіння. На термінальній ділянці його двигун не працює. Швидкість ракети становить до 2 махів абстрактно", – розповів він.
На думку військового експерта, зенітно-ракетний комплекс Patriot може знищувати російські "Кинджали".
Навчання ЗСУ на ЗРК Patriot
- Українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot. Уже за кілька тижнів вони закінчать тренування у США.
- На військову базу Fort Sill у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців.
- Аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький наголосив, що фахівці, які поїхали на навчання, мають досвід роботи з системами ППО, вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати.