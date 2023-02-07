Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Известно, что в Варшаве заметили колонны с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

К теме Есть угроза применения ракет "Кинжал" с МиГ-31, – Игнат о масштабной воздушной тревоге

Являются ли "Кинжалы" гиперзвуковыми ракетами

В российских СМИ говорится о том, что "Кинжал" – гиперзвуковой ракетный комплекс. Олег Катков отметил, что минобороны России опубликовало более 5 кадров, на которых ракета поражает цель.

По словам военного эксперта, будь "Кинжал" гиперзвуковым, то обычная камера смогла бы зафиксировать его максимум на одном фото.

"Кинжал" попадает сразу на 5 – 8 кадров. Если бы у него была гиперзвуковая скорость, то камера, имеющая частоту съемки 24 – 30 кадров в секунду, зафиксировала бы в лучшем случае всего на 1 кадре", – отметил Катков.

Катков рассказал о российских "Кинжалах": смотрите видео

ЗРК Patriot сможет сбивать "Кинжалы"

Катков объяснил, как летит "Кинжал". Сначала ракета разгоняется, потом из-за силы трения в воздухе она теряет скорость.

"Уже на цели "Кинжал" действительно падает как баллистическая ракета с углами 80 – 90 градусов. Но уже по силе тяжести. На терминальном участке его двигатель не работает. Скорость ракеты составляет до 2 махов", – рассказал он.

По мнению военного эксперта, зенитно-ракетный комплекс Patriot может уничтожать российские "Кинжалы".

Обучение ВСУ на ЗРК Patriot