Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Известно, что в Варшаве заметили колонны с зенитно-ракетными комплексами Patriot.
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Являются ли "Кинжалы" гиперзвуковыми ракетами
В российских СМИ говорится о том, что "Кинжал" – гиперзвуковой ракетный комплекс. Олег Катков отметил, что минобороны России опубликовало более 5 кадров, на которых ракета поражает цель.
По словам военного эксперта, будь "Кинжал" гиперзвуковым, то обычная камера смогла бы зафиксировать его максимум на одном фото.
"Кинжал" попадает сразу на 5 – 8 кадров. Если бы у него была гиперзвуковая скорость, то камера, имеющая частоту съемки 24 – 30 кадров в секунду, зафиксировала бы в лучшем случае всего на 1 кадре", – отметил Катков.
Катков рассказал о российских "Кинжалах": смотрите видео
ЗРК Patriot сможет сбивать "Кинжалы"
Катков объяснил, как летит "Кинжал". Сначала ракета разгоняется, потом из-за силы трения в воздухе она теряет скорость.
"Уже на цели "Кинжал" действительно падает как баллистическая ракета с углами 80 – 90 градусов. Но уже по силе тяжести. На терминальном участке его двигатель не работает. Скорость ракеты составляет до 2 махов", – рассказал он.
По мнению военного эксперта, зенитно-ракетный комплекс Patriot может уничтожать российские "Кинжалы".
Обучение ВСУ на ЗРК Patriot
- Украинские военные опережают график обучения на системах Patriot. Уже через несколько недель они закончат тренировки в США.
- На военную базу Fort Sill в штате Оклахома украинцы прибыли в середине января. Тогда в Пентагоне заявляли, что их обучение работе с современной системой противовоздушной обороны будет длиться несколько месяцев.
- Атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий подчеркнул, что уехавшие на обучение специалисты имеют опыт работы с системами ПВО, они знают основы действия, основы систем противовоздушной обороны, то есть базовым элементам их не нужно обучать.