Patriot был замечен в Варшаве 5 февраля. Об этом со ссылкой нам польские СМИ пишет 24 Канал.

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Patriot заметили в Варшаве

В издании отметили, что жители Варшавы в воскресенье наблюдали за транспортом, перевозившим через столицу значительное количество военной техники. Как выяснилось, в аэропорту в районе Бемово продолжаются учения по противовоздушной работе с применением Patriot.

Patriot в Варшаве / Фото с твиттера Блащака

Польские системы Patriot перемещаются из Сохачева в аэропорт на столичном Бемово, где будут развернуты. Это важный элемент учений солдат из 3-й Варшавской ракетной бригады ПВО,

– объяснил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Также польские СМИ отметили, что 3-я Варшавская ракетная бригада ПВО – это военное формирование, предназначенное для "прикрытия войск и объектов от ударов с воздуха пилотными и беспилотными средствами воздушного нападения".

Обратите внимание! Американские ЗРК Patriot Германия начала отправлять в Польшу в январе 2023 года. Раньше шли дискуссии, предоставлять ли их Украине. Впрочем, все же решили разместить "Петриоты" на польской границе.



Заметим, что, наше государство все же получит Patriot от Соединенных Штатов. Украинские воины уже проходят обучение на этих ЗРК.

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