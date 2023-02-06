Patriot помітили у Варшаві 5 лютого. Про це з посилання нам польські ЗМІ пише 24 Канал.

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Patriot помітили у Варшаві

У виданні зазначили, що мешканці Варшави в неділю спостерігали за транспортом, який перевозив через столицю значну кількість військової техніки. Як з'ясувалося, в аеропорту в районі Бемово продовжуються навчання з протиповітряної роботи із застосуванням Patriot.

Patriot у Варшаві / Фото з твітеру Блащака

Польські системи Patriot переміщаються з Сохачова до аеропорту на столичному Бемово, де будуть розгорнуті. Це важливий елемент навчань солдатів із 3-ї Варшавської ракетної бригади ППО,

– пояснив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Також польські ЗМІ зазначили, що 3-я Варшавська ракетна бригада ППО – це військове формування, призначене для "прикриття військ та об'єктів від ударів з повітря пілотними та безпілотними засобами повітряного нападу".

Зверніть увагу! Американські ЗРК Patriot Німеччина почала відправляти до Польщі у січні 2023-го. Раніше точилися дискусії, чи надавати їх Україні. Втім, все ж вирішили розмістити "Петріоти" на польському кордоні.



Зауважимо, що врешті-решт наша держава отримає Patriot від Сполучених Штатів. Українські воїни вже проходять навчання на цих ЗРК.

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Як ЗРК Patriot допоможуть Україні / Інфографіка 24 Каналу