Нетвереза й за кермом: з'явилися деталі резонансної стрілянини у Дніпрі за участі патрульного

У Дніпрі патрульний застрелив цивільного чоловіка, авто якого порушило правила дорожнього руху. У прокуратурі заявили, що за кермом в момент зупинки була його супутниця.

Інцидент трапився 29 серпня. Тоді патрульний Єгор Звонков застрелив Джумбері Сілогаву, який накинувся з кулаками на його колегу.

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П'яна за кермом

У прокуратурі повідомили про перші результати розслідування справи. Там заявили, що за кермом автомобіля-порушника була супутниця вбитого Сілогави – 23-річна Тетяна Патинка.

Крім того, жінка була напідпитку. У її крові знайшли – 0,3 проміле алкоголю.

Нагадаємо, що на опублікованих раніше стоп-кадрах з камер відеоспостереження видно, що за кермом сидить Сілогава, а його подруга – поруч. Втім, коли правоохоронці зупинили машину, то за кермом уже сиділа жінка. Тоді припускали, що вони могли помінятися місцями, аби чоловік не отримав штраф.

Била патрульну

12 вересня Тетяні Патинці повідомили про підозру. Їй інкримінують опір працівникові правоохоронного органу. Під час сутички із поліцейськими, жінка напала на патрульну зі спини та схопила її.

Також вона намагалась поїхати з місця події після того, як патрульні зупинили автівку після вчинення ДТП.

15 вересня порушниці вже обрали запобіжний захід. У суді Патинка заявила, що винною себе не вважає. Суддя призначив їй домашній арешт до 13 листопада.

Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: що відомо

Близько о 18:00 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Jaguar, який порушив правила дорожнього руху. У ньому перебували Джумбері Сілогава, його супутниця та двоє дітей. Чоловік вийшов з авто і почав кидатися на правоохоронців. Спочатку він ображав словами патрульну, а потім завдав їй кілька ударів кулаком в обличчя. Тоді інший патрульний – Єгор Звонков – застосував табельну зброю – тричі вистрілив у нападника. Сілогава помер на місці.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження стосовно патрульного за двома статтями: вбивство та перевищення повноважень. Водночас розслідування розпочали і щодо Тетяни Патинки – за фактом посягання на життя патрульних.

31 серпня у Кіровському районному суді Дніпра патрульному обирали запобіжний захід. Сам Звонков свою провину заперечив. Йому призначили цілодобовий домашній арешт на 60 діб.