Засновника Telegram Дурова затримали у Франції: хроногія подій
Росіянина Павла Дурова затримали у Франції ввечері 24 серпня. Засновник і генеральний директор месенджера Telegram прилетів у Францію з Азербайджану на приватному літаку з охоронцем та жінкою.
Французьке видання TF1 написало, що причиною затримання стали звинувачення месенджера у сприянні торгівлі наркотиками та злочинам, пов'язаним із дітьми. Що відомо про затримання Дурова – читайте в тексті 24 Каналу.
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Команда, яка підтримує роботу Telegram, як стверджується, переважно розміщується в Об'єднаних Арабських Еміратах, де Дуров проживає й проводить більшість свого часу. Пртипускають, що без Павла Дурова керувати месенджером, швидше за все, буде його брат, Микола Дуров. Тобто очікувати припинення роботи сервісу через арешт не варто. Ілон Маск відреагував розмістив іронічний коментар на своїй сторінці. У Європі 2030 рік, вас страчують за те, що ви лайкнули мем, Посольство Росії зажадало у влади Франції надати консульський доступ до Дурова та заявило, що французька сторона поки що "ухиляється" від взаємодії. На російських маркетплейсах вже почали продавати футболки з тегом "FREEDUROV" та "FREEPAPA". Рупор Путіна Пєсков заявив, що він колись давно запитав Дурова, чому він не хоче співпрацювати з правоохоронними структурами з тяжких злочинів. Він відповів, що це його принципова позиція. Тоді Пєсков заявив, що будуть серйозні проблеми у будь-якій країні. Він прорахувався. Для всіх наших спільних тепер ворогів він російський – і тому непередбачуваний та небезпечний. Інший крові. Точно не Маск і не Цукерберг (до речі, що активно співпрацює з ФБР). Дурову треба нарешті зрозуміти, що Батьківщину, як і часи, не обирають, Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що історія з Дуровим для Москви – це провал, в якому винне все оточення Путіна, від Вайно до Патрушева. Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із путіним у Баку декілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу", За його словами, Telegram: Андрій Коваленко додав, що арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни. За даними керівника Центру протидії дезінформації, Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними "відповідальними" за цей напрям шпигунської діяльності, Він додав, що, завдяки кейсу Дурова, може обвалитися вся агентурна мережа Росії у Європі. Українські телеграм-канали monitor, керівник Центру протидії дезінформації РНБО, SPRAVDI, радник мера Маріуполя Петро Андріщенко, Укрзалізниця та інші почали запрошувати читачів у інші месенджери. Канала TF1 написав, що Дуров буде під вартою до суду 24 чи 25 серпня. Йому можуть пред'явити відмивання грошей та сприяння тероризму. Також влада ЄС має основну претензію до телеграму – зашифровані повідомлення. Дурову загрожує до 20 років ув'язнення.
Як відреагував Маск
– Маск, коментуючи пост про затримання Дурова.
Посольство Росії зажадало у влади Франції надати консульський доступ до Дурова.
Що заявили в Кремлі
– заявив Пєсков.
РНБО: Дуров міг шукати зустрічі із Путіним
– заявив Коваленко.
– пояснив Коваленко.
Після арешту Дурова українські телеграм-канали масово почали запрошувати в інші соцмережі
Команда, яка підтримує роботу Telegram, як стверджується, переважно розміщується в Об'єднаних Арабських Еміратах, де Дуров проживає й проводить більшість свого часу.
Пртипускають, що без Павла Дурова керувати месенджером, швидше за все, буде його брат, Микола Дуров. Тобто очікувати припинення роботи сервісу через арешт не варто.
Ілон Маск відреагував розмістив іронічний коментар на своїй сторінці.
У Європі 2030 рік, вас страчують за те, що ви лайкнули мем,
Посольство Росії зажадало у влади Франції надати консульський доступ до Дурова та заявило, що французька сторона поки що "ухиляється" від взаємодії.
На російських маркетплейсах вже почали продавати футболки з тегом "FREEDUROV" та "FREEPAPA".
Рупор Путіна Пєсков заявив, що він колись давно запитав Дурова, чому він не хоче співпрацювати з правоохоронними структурами з тяжких злочинів.
Він відповів, що це його принципова позиція. Тоді Пєсков заявив, що будуть серйозні проблеми у будь-якій країні.
Він прорахувався. Для всіх наших спільних тепер ворогів він російський – і тому непередбачуваний та небезпечний. Інший крові. Точно не Маск і не Цукерберг (до речі, що активно співпрацює з ФБР). Дурову треба нарешті зрозуміти, що Батьківщину, як і часи, не обирають,
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що історія з Дуровим для Москви – це провал, в якому винне все оточення Путіна, від Вайно до Патрушева.
Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із путіним у Баку декілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу",
За його словами, Telegram:
Андрій Коваленко додав, що арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни.
За даними керівника Центру протидії дезінформації, Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею.
У найближчі місяці росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними "відповідальними" за цей напрям шпигунської діяльності,
Він додав, що, завдяки кейсу Дурова, може обвалитися вся агентурна мережа Росії у Європі.
Українські телеграм-канали monitor, керівник Центру протидії дезінформації РНБО, SPRAVDI, радник мера Маріуполя Петро Андріщенко, Укрзалізниця та інші почали запрошувати читачів у інші месенджери.
Канала TF1 написав, що Дуров буде під вартою до суду 24 чи 25 серпня. Йому можуть пред'явити відмивання грошей та сприяння тероризму.
Також влада ЄС має основну претензію до телеграму – зашифровані повідомлення. Дурову загрожує до 20 років ув'язнення.