Засновника Telegram Дурова затримали у Франції: хроногія подій

Росіянина Павла Дурова затримали у Франції ввечері 24 серпня. Засновник і генеральний директор месенджера Telegram прилетів у Францію з Азербайджану на приватному літаку з охоронцем та жінкою.

Французьке видання TF1 написало, що причиною затримання стали звинувачення месенджера у сприянні торгівлі наркотиками та злочинам, пов'язаним із дітьми. Що відомо про затримання Дурова – читайте в тексті 24 Каналу.

Дивіться також Арешт Павла Дурова: що відомо на цей момент і як це може вплинути на Telegram